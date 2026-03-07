El Dólar
Arsenal avanza a cuartos de la Copa FA

Con triunfo 2-1 ante Mansfield, de tercera división

Eberechi Eze del Arsenal celebra tras anotar en el encuentro de la Copa FA ante el Mansfield Town el sábado 7 de marzo del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
AP

Eberechi Eze llevó al Arsenal a los cuartos de final de la Copa FA y mantuvo vivo el intento del club de ganar cuatro títulos esta temporada.

Eze ingresó de cambio y sacó un disparo atronador al ángulo superior para acabar con la resistencia del Mansfield, de tercera división, y sellar la victoria 2-1 en Field Mill.

El líder de la Liga Premier también avanzó a los octavos de final de la Liga de Campeones y disputará la final de la Copa de la Liga inglesa. Pero afrontó una prueba exigente ante un Mansfield que está en la mitad inferior de la League One e igualó el partido en la segunda parte por medio de Will Evans.

“Queríamos que fuera un verdadero partido de copa y un encuentro duro para Arsenal, y creo que lo logramos”, le explicó el técnico de Mansfield, Nigel Clough, a TNT Sports.

Noni Madueke había puesto en ventaja a Arsenal con un remate de primera y con efecto, al ángulo superior a los 41 minutos. Pero el suplente Evans aprovechó un pase impreciso de Marli Salmon cinco minutos después del inicio de la segunda parte y definió a ras, superando a Kepa Arrizabalaga, para desatar la euforia del público local.

“Me dolió mucho no ser titular. Pensé que, si tenía alguna oportunidad hoy, tenía que demostrar algo — no solo al equipo, sino también a mí mismo”, expresó Evans.

Eze llevaba apenas cuatro minutos en el campo cuando marcó el gol de la victoria a los 66 minutos y llevó al Arsenal en los cuartos de final por primera vez desde que levantó la Copa por última vez en el 2020.

“Fue un auténtico partido de la Copa FA y hay que reconocerle a Mansfield, al estadio, a la atmósfera que crearon los aficionados”, señaló el entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, después de incluir a dos jugadores de 16 años en su once inicial — Salmon y Max Dowman.

Wrexham recibe a Chelsea en la Copa más tarde y Manchester City viaja para enfrentar al Newcastle.

