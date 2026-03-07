Presidente de Irán se disculpa por atacar a sus vecinos

Soldados de Israel trabajan en tanques en una próxima a la frontera con Líbano, en el norte de Israel, el 6 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Irán se disculpó el sábado por los ataques a otros países de la región mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del golfo Pérsico, lo que indica que el liderazgo político de Teherán no puede controlar plenamente a sus fuerzas armadas. El mandatario rechazó las reiteradas exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una rendición.

Masoud Pezeshkian es uno de los tres miembros del consejo de liderazgo que supervisa la República Islámica desde que un ataque aéreo inició la guerra el 28 de febrero y mató al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Lanzó su desafiante mensaje exactamente a una semana del inicio de un conflicto que se ha extendido por la región, sacudió los mercados globales y los viajes en avión y dejó al propio liderazgo de Irán muy debilitado tras cientos de ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

El mensaje, que aparentemente fue filmado con prisa y sin un equipo profesional, volvió a subrayar el limitado poder que ejercen los líderes de la teocracia sobre la Guardia Revolucionaria paramilitar, que controla los misiles balísticos que apuntan a Israel y otros. La Guardia solo respondía ante Jamenei y ahora parece estar eligiendo sus propios objetivos a medida que el conflicto se expande.

Poco después del mensaje de Pezeshkian, Trump advirtió en una publicación en redes sociales que más funcionarios iraníes se convertirían en objetivos en la guerra y escribió que “¡Hoy Irán será golpeado duro!”. En sus comentarios en su red social, Truth Social, el mandatario señaló la disculpa de Pezeshkian.

“Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente una destrucción completa y una muerte segura en zonas y grupos de personas que hasta ahora no se consideraron objetivos”, escribió Trump, sin dar más detalles.

Aunque el presidente iraní intentó apaciguar la creciente ira de las naciones del golfo por los ataques, apenas unas horas antes una oleada de misiles y drones habían suspendido los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái, alcanzó una importante instalación petrolera saudí e hizo que la población corriera a ponerse a cubierto en múltiples ocasiones en Bahrein.

Pezeshkian también mantuvo sus críticas al llamado de Trump para a que la República Islámica se rinda incondicionalmente a Estados Unidos.

“Eso es un sueño que deberían llevarse a la tumba”, dijo.

Falta de comunicación en la jerarquía iraní

En su declaración, Pezeshkian apuntó que el consejo de liderazgo iraní —formado por tres personas— había estado en contacto con las fuerzas armadas sobre los ataques.

“Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, afirmó el presidente. “A partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”.

El general Abolfazl Shekarchi, vocero de las fuerzas armadas de Irán, añadió más confusión al afirmar, después del mensaje del presidente, que Teherán “no ha golpeado a países que no proporcionaron espacio para que Estados Unidos invadiera nuestro país”.

Los ataques estadounidenses no procedieron de los estados del golfo que están siendo alcanzados.

Probablemente en respuesta a la confusión política actual, un destacado clérigo iraní, el ayatolá Nasser Makarem Shirazi, instó el sábado a la Asamblea de Expertos a actuar con rapidez para nombrar a un nuevo líder supremo. Edificios vinculados al comité de 88 clérigos han sido alcanzados en ataques aéreos durante la guerra, lo que probablemente ha ralentizado cualquier reunión.

“La oportuna resolución de este importante asunto conducirá a la autoridad nacional y a la mejor organización posible de los asuntos”, dijo Shirazi en un comunicado.

EEUU dice que se avecina un bombardeo más intenso

No se vislumbra el final de los combates. La Casa Blanca aprobó una nueva venta de armas a Israel por 151 millones de dólares después de que Trump afirmó que no negociaría con Irán sin su “rendición incondicional” y de que funcionarios estadounidenses advirtieran sobre una próxima campaña de bombardeos que, según dijeron, sería la más intensa hasta la fecha en un conflicto que dura ya una semana.

El embajador de Irán ante Naciones Unidas declaró que su país “tomará todas las medidas necesarias” para defenderse.

Un video de The Associated Press mostró explosiones y humo en una zona del oeste de Teherán, mientras Israel anunciaba el inicio de una amplia oleada de ataques.

Estados Unidos e Israel han golpeado a la República Islámica con ataques dirigidos contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear. Los objetivos y plazos declarados para la guerra han cambiado repetidamente, ya que Washington ha sugerido en ocasiones que busca derrocar al gobierno teocrático iraní o impulsar un nuevo liderazgo desde dentro.

El conflicto se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas en Irán, más de 200 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios de esos países. Además, seis soldados estadounidenses han muerto.

Además, a primera hora del sábado, la llegada de misiles desde Irán hizo que la población se dirigiera a refugios antiaéreos en todo Israel y se escucharon fuertes estruendos en Jerusalén. Los servicios de emergencias israelíes no reportaron víctimas.

Irán ataca a estados del golfo mientras el conflicto crece

Como señal de la expansión del conflicto, las sirenas sonaron en Bahrein el sábado temprano mientras Irán dirigía sus ataques al reino insular. Y Arabia Saudí dijo que destruyó drones que se dirigían a su vasto yacimiento petrolero de Shaybah y derribó un misil balístico lanzado hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas estadounidenses.

En Dubái se escucharon varias explosiones el sábado por la mañana y el gobierno dijo que había activado las defensas antiaéreas. Los pasajeros que esperaban la salida de sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo para viajes internacionales, fueron conducidos a túneles del tren en el enorme aeródromo después de la alerta.

Durante la mañana, la aerolínea de larga distancia Emirates anunció que “todos los vuelos hacia y desde Dubái han sido suspendidos hasta nuevo aviso”. La decisión se anuló poco después y Emirates dijo que reanudaría sus operaciones.

Buque de la Armada de Irán, atracado en India

El ministro de Exteriores de India anunció el sábado que un buque naval iraní atracó en el país.

Subrahmanyam Jaishankar indicó que el IRIS Lavan estaba amarrado en la ciudad sureña de Kochi después de que India le diese permiso para hacerlo cuando el buque reportó que estaba “teniendo problemas” el domingo. Citando “fuentes gubernamentales” no identificadas, la agencia noticiosa Press Trust of India había informado de la presencia de la embarcación en Kochi desde el miércoles.

“Creo que era lo más humano”, dijo Jaishankar.

Un submarino de Estados Unidos hundió el buque de guerra iraní IRIS Dena frente a la costa de Sri Lanka el miércoles. Otro barco de la Armada iraní, el IRIS Bushehr, solicitó ayuda a Sri Lanka y más de 200 marinos estaban siendo llevados a tierra.

Las embarcaciones habían participado previamente en ejercicios navales organizados por India, pero Jaishankar dijo que quedaron “atrapados en el lado equivocado de los acontecimientos” una vez que comenzó la guerra.

Qatar advierte que la guerra puede “hundir las economías”

El ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, advirtió en una entrevista con el Financial Times que la guerra podría “hundir las economías del mundo”, y pronosticó un cierre generalizado de las exportaciones energéticas del golfo que podría hacer que el petróleo alcanzara los 150 dólares por barril.

El precio del barril de crudo de referencia en Estados Unidos superó los 90 dólares el viernes por primera vez en más de dos años.

Escribiendo para Al Jazeera, una cadena de noticias satelital panárabe financiada por Qatar, un analista regional advirtió que Irán estaba cometiendo “un error de cálculo estratégico de proporciones históricas”.

“Al extender el conflicto al golfo, Teherán está haciendo precisamente lo que Israel no pudo hacer solo: desviar la guerra del eje israelí-iraní y transformarla en una confrontación entre Irán y sus vecinos árabes”, escribió Sultan al-Khulaifi, investigador principal en el Center for Conflict and Humanitarian Studies.

Al Jazeera ha sido utilizada en el pasado para señalar las opiniones de Doha sobre asuntos regionales.

Reportan enfrentamientos con tropas israelíes en este de Líbano

El grupo político-paramilitar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, dijo que sus combatientes se enfrentaron a una fuerza israelí que desembarcó a última hora del viernes en las montañas del este de Líbano.

El Ministerio de Salud libanés reportó que ataques aéreos israelíes sobre la localidad oriental de Nabi Chit y zonas cercanas causaron 41 muertos y 40 heridos. De acuerdo con el ejército, entre las bajas había tres soldados. La zona fue escenario de intensos enfrentamientos y ataques aéreos durante la noche y en las primeras horas del sábado tras la llegada de tropas israelíes y sus choques con hombres armados locales.

Israel no reconoció los choques y su ejército no respondió a solicitudes de comentarios.

Israel ha llevado a cabo oleadas de ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una gran presencia, pero donde viven también cientos de miles de civiles.

El Ministerio de Salud de Líbano dice que más de 200 personas han muerto por ataques israelíes desde el lunes y más de 800 resultaron heridas.

Hezbollah advirtió el sábado a los residentes en las localidades de Kiryat Shmona y Nahariya, ambas en el norte de Israel, que abandonen la zona de inmediato. Poco después, las sirenas antiaéreas se activaron cerca de Nahariya, Kiryat Shmona y Tiberias.

El ejército de Israel dijo que no evacuará a los israelíes, sino que los defenderá poniendo soldados entre esas poblaciones y Hezbollah, y que reforzará su presencia dentro del sur de Líbano.