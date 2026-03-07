Rahm ayudó a Detry a salir de Oriente Medio y ahora comparten el liderato en LIV Golf

Los ataques involucraron a más de una docena de países cercanos en Oriente Medio

Thomas Detry, de 4Aces GC, en el hoyo 17 en la tercera ronda del torneo de LIV Golf en el Riyadh Golf Club el viernes 6 de febrero del 2026. (Mateo Villalba/LIV Golf via AP)

HONG KONG (AP) — Thomas Detry estuvo entre los ocho jugadores de LIV Golf que quedaron varados en los Emiratos Árabes Unidos al inicio de la semana durante los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Ahora está empatado en el liderato con Jon Rahm, el jugador responsable de haberlos sacado de allí.

“Si no fuera por él, no creo que yo estaría aquí”, comentó Detry el sábado después de firmar una tarjeta de 66 en LIV Golf Hong Kong que lo dejó en un triple empate por el liderato con Rahm (65) y Harold Varner III (63). “De alguna manera, es un poco gracioso que sea así”.

Los ataques involucraron a más de una docena de países cercanos en Oriente Medio, lo que llevó a la cancelación de vuelos. Algunos jugadores viven en Dubái, desde hace tiempo el epicentro del golf en los Emiratos Árabes Unidos, y otros estaban allí entre eventos de LIV en Australia y Hong Kong.

Golf.com informó que Rahm y su equipo Legion XIII organizaron un vuelo chárter mediante la alianza del español con una empresa de aviación privada. Eso requirió un trayecto por carretera de 280 millas desde Dubái hasta Mascate, Omán, para tomar el vuelo de ocho horas, y llegaron a Hong Kong al mediodía del miércoles.

Los otros jugadores fueron Lee Westwood, Sam Horsfield, Adrian Meronk, Tom McKibbin, Caleb Surratt y Anirban Lahiri. Golf.com señaló que Laurie Canter organizó su propio transporte con su familia.

“Fue increíble de parte de Jon subirnos a ese avión”, manifestó Detry.

Detry contó que originalmente tenía reservado un vuelo de Emirates desde Dubái —y salió el miércoles por la mañana según lo previsto y llegó a Hong Kong esa noche—, pero “eso era muy incierto el martes”.

Rahm, cuya semana comenzó con su negativa a aceptar un acuerdo del circuito europeo que eliminaría las multas por jugar en LIV Golf, dijo que vio el gesto como “simplemente mi deber”.

“Me criaron con ciertos valores: que si tienes la posibilidad y la capacidad de ayudar a alguien… especialmente en una situación como esa, en la que mi principal enfoque básicamente era sacarlos de allí, no necesariamente jugar un torneo”, expresó Rahm.

“Con un entorno que cambiaba constantemente, por un momento se veía bastante oscuro”, añadió. “Pero sí, aquí están. Nunca pensé que podrían venir. Es increíble que tantos estén a salvo y eso es lo más importante”.