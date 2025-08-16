Arrestan a mujer por intentar tramitar visa con documentación falsa

La sospechosa se puso nerviosa al ser cuestionada por las autoridades y confesó que su título escolar y estados de cuenta eran falsos

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Policía Investigadora del estado detuvieron a una mujer que presuntamente intentaba realizar un trámite ante el Consulado Americano utilizando documentos falsificados. La detención ocurrió en la intersección de las calles Río Balsas y Gertrudis, en las inmediaciones de la Avenida Paseo Colón, justo frente a la sede consular.

De acuerdo con el informe policial, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia en una unidad oficial cuando detectaron a una mujer con actitud nerviosa, desorientada y abordando a los transeúntes con documentos en mano. Su comportamiento generó incomodidad entre las personas que caminaban por la zona, por lo que los oficiales decidieron intervenir.

Al ser abordada por los agentes, la mujer —identificada posteriormente como Hortensia “R”— mencionó que buscaba realizar un trámite en el consulado para obtener la visa láser. Sin embargo, al ser cuestionada sobre su comportamiento y sobre el contenido de sus documentos, entró en estado de nerviosismo y confesó que parte de la papelería que llevaba consigo era falsa.

Entre los documentos presuntamente apócrifos se encontraban un título escolar, estados bancarios y una declaración patrimonial. Al darse cuenta de que sería detenida, la mujer intentó huir e incluso agredió físicamente a los elementos policiacos, quienes procedieron a someterla de acuerdo con los protocolos de uso de la fuerza.

Tras su aseguramiento, se le leyeron sus derechos y fue detenida formalmente por el delito de uso y falsificación de documentos públicos y privados. La mujer vestía un saco rosa, blusa negra y pantalón oscuro, y fue trasladada inmediatamente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, sede Nuevo Laredo.

La detenida y la evidencia fueron entregadas al Ministerio Público en turno para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente. El personal de la fiscalía también realizó el Informe Policial Homologado (IPH), la valoración médica de la detenida, el Registro Nacional de Detenciones (RND) y la cadena de custodia de los documentos asegurados.

La Fiscalía General de Justicia confirmó que la mujer quedó a disposición de la Unidad General de Investigación Número 1, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.