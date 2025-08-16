Lesiona choque a motociclista que transitaba en sector Aduana

El hombre se encuentra con lesiones de gravedad después de que una camioneta le cortara el paso en el crucero de las calles César López de Lara y Arteaga

Según testigos, la falta de precaución de conductores es un factor recurrente en este tipo de percances. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un nuevo accidente de tránsito registrado en el sector Aduana volvió a poner en evidencia el riesgo que enfrentan los motociclistas en la ciudad. La falta de precaución y el exceso de maniobras imprudentes continúan siendo factores recurrentes en este tipo de percances.

El choque ocurrió en el crucero de César López de Lara y Arteaga, donde una camioneta le cortó el paso a un motociclista, provocando que este saliera proyectado y terminara con lesiones de gravedad. Testigos señalaron que la imprudencia al volante se ha vuelto común en esa zona, donde el flujo vehicular es constante.

Elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado de auxilio y estabilizaron al herido antes de trasladarlo a un hospital privado. Debido a su estado, no se reveló su identidad, pero autoridades informaron que lucha por recuperarse de las múltiples heridas.

El conductor de la camioneta aceptó su responsabilidad en el incidente, lo que permitirá agilizar el proceso legal y definir las sanciones correspondientes.

Vecinos y comerciantes de la zona pidieron mayor vigilancia y señalización en los cruceros más conflictivos, pues aseguran que los accidentes son frecuentes y representan un peligro no solo para los conductores, sino también para peatones que circulan diariamente por el sector.