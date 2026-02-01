Anuncian nuevos precios en el Registro Civil

Nuevo Laredo, Tam.- Como en cada inicio de año, el Gobierno del Estado hace actualizaciones en los costos de diferentes servicios.

La oficial primera del Registro Civil, Erika De León Rivera, dio a conocer la tarifa general de derechos por servicios del Registro Civil para el año 2026, que contempla los costos oficiales aplicables a diversos trámites como registros, certificaciones, correcciones administrativas y divorcios, entre otros trámites.

Durante el 2025, el renovar una acta de nacimiento o simplemente una reimpresión, tenía un costo de 114 pesos y, en este 2026, aumenta a 118 pesos. El costo aplica para registro de adopción, registro de reconocimiento de hijo, registro de sentencias, transformación de extranjería a formato de acta de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio y cualquier otro acto del Registro Civil, siendo estos los servicios más comunes que solicita la ciudadanía.

De acuerdo con la información proporcionada, entre los trámites con costo se encuentran la reposiciones de actas, correcciones administrativas, anotaciones de cambios en el régimen patrimonial así como la expedición de copias certificadas y certificaciones digitales. Destaca también el registro de matrimonios celebrados fuera de la Oficialía en día u hora inhábil, con un costo de 4 mil 693 pesos, mientras que el matrimonio celebrado en las instalaciones de la oficialía tendrá un costo de 1 mil 175 pesos, así como el divorcio administrativo cuyo trámite asciende a 4 mil 106 pesos.

Asimismo se informó que algunos servicios continúan siendo gratuitos, como la búsqueda de actas o registros en la base de datos del Sistema del Registro Civil, lo cual representa un beneficio directo para la ciudadanía. Otros trámites, como constancias diversas, certificaciones específicas y copias interestatales, mantienen costos que van desde los 118 hasta los 1,175 pesos, dependiendo del servicio solicitado.

La oficial primera puntualizó que estas tarifas entrarán en vigor durante el ejercicio fiscal 2026 y serán aplicables en las cuatro Oficialías del Registro Civil de Nuevo Laredo, por lo que se exhorta a la población a informarse previamente sobre los costos oficiales antes de realizar cualquier trámite, a fin de evitar confusiones y garantizar un proceso ordenado y transparente.