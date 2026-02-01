Rescata Mbappé triunfo del Real Madrid con penal agónico ante Rayo

El gol en tiempo añadido acerca al Madrid al liderato, pese a lesión de Bellingham y tensión en el Bernabéu

Kylian Mbappé del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de La Liga ante el Rayo Vallecano el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

MADRID.- Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para el Real Madrid, convirtiendo un penal en el décimo minuto del tiempo de descuento para rescatar la victoria 2-1 el domingo sobre el Rayo Vallecano y volver a colocar al Madrid a un punto del líder de la liga española, el Barcelona.

Vinícius Júnior también anotó para el Madrid después de ser abucheado nuevamente por los aficionados al inicio en el Estadio Santiago Bernabéu. Jude Bellingham, también abucheado cuando se anunció la alineación, tuvo que ser reemplazado a los diez minutos del partido debido a una aparente lesión en el tendón de la corva izquierda.

El Madrid venía de perder 4-2 con el Benfica, derrota que dejó al equipo fuera de los ocho puestos automáticos para los octavos de final de la Liga de Campeones. Volverá a enfrentar al Benfica en los playoffs.

Fue un partido emocionante en el Bernabéu el domingo, con Mbappé dando la victoria al Madrid al convertir con frialdad el penal de último minuto para su octavo gol en cinco partidos.

“Esto es el Real Madrid y para ganar al Rayo Vallecano, necesitamos hacer más que el resto de equipos de la Liga; igual que cuando vamos a Villarreal o Valencia”, advirtió el técnico Álvaro Arbeloa. “Para ellos es el partido del año”.

El resultado permitió al equipo de Arbeloa mantenerse al ritmo del Barcelona, que el sábado superó 3-1 al Elche.

“Ha sido una victoria con mucha energía, con el alma”, dijo Arbeloa, quien asumió el cargo tras reemplazar a Xabi Alonso el mes pasado. “Hemos necesitado al público. Sin ese empuje, no habría llegado”.

Los abucheos hacia Vinícius se atenuaron después de que anotó de forma magnífica a los 15 minutos. El internacional brasileño superó a un par de defensores antes de enviar un disparo de derecha al ángulo superior.

El Rayo, que jugó con un hombre menos desde los 80 minutos después de que Pathé Ciss fuera expulsado con tarjeta roja directa por una falta dura, igualó el marcador gracias a Jorge De Frutos al 49.

El Vallecano, que amenazó en ocasiones en el Bernabéu, también vio a Pep Chavarría recibir una segunda amarilla en los últimos minutos del tiempo añadido.

Bellingham estaba solo cuando pareció sufrir la lesión en la pierna izquierda. Inmediatamente se agarró la parte posterior de la pierna con la mano izquierda antes de caer al suelo. Recibió asistencia médica y parecía emocionado mientras abandonaba el campo por su propio pie.

El internacional inglés fue reemplazado por Brahim Díaz, quien cinco minutos después asistió el gol de Vinícius que puso por delante al Madrid. Díaz también provocó la falta del penal convertido por Mbappé.

Mbappé había fallado una oportunidad clara al 68, golpeando el travesaño después de superar al portero.

Con el partido empatado 1-1 al 64, el portero del Madrid, Thibaut Courtois, realizó una parada crucial en un mano a mano tras un contraataque del Rayo.

El Rayo, que ha perdido cuatro seguidos en todas las competiciones, solo había perdido uno de sus últimos cinco partidos contra el Madrid en la liga. Cayó al 17mo lugar, justo fuera de la zona de descenso.