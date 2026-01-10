Alerta PC Tamaulipas: frente frío 27 llegará este sábado

Ciudad Victoria, Tam.- El frente frío No. 27, impulsado por aire polar-ártico, cruzará Tamaulipas en el transcurso de la madrugada y mañana del sábado, informó Protección Civil del Estado.

Ello generará probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras de forma dispersa, un evento “Norte” con ráfagas de 60 a 80 km/h, y velocidades de 80 a 100 km/h en el Golfo de México, con oleaje elevado de 3 a 5 metros, además de un moderado a fuerte descenso térmico.

Así mismo alertó de probable caída de aguanieve y nieve de forma aislada en los municipios de Miquihuana y Jaumave, principalmente en zonas montañosas que superen los 2,800 msnm, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Los efectos del aire frío se mantendrán hasta el miércoles.