Impulsa el rector Dámaso Anaya el deporte de alto rendimiento en la UAT

Visitó a atletas que participaron en la Clínica de Judo

Cd. Victoria, Tam.- El rector Dámaso Anaya Alvarado, visitó a atletas que participaron en la Clínica de Judo organizada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en el marco del impulso al deporte de alto rendimiento en esta casa de estudios.

Acompañado de su esposa la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector Dámaso Anaya, exhortó a los jóvenes y niños que participaron en la clínica impartida por la deportista mexicana Paulina Martínez, a seguir esforzándose para consolidarse en una disciplina tan importante como es el judo.

Dijo que durante su administración se ha logrado fortalecer el apoyo al deporte de alto rendimiento y producto de ello, los representantes de la UAT han obtenido importantes resultados a nivel nacional e internacional.

Subrayó, que en el presente año se seguirá trabajando para fomentar la practica deportiva no solo entre la comunidad universitaria, sino también en la sociedad en general.

Cabe señalar, que la clínica fue impartida por la judoca Paulina Martínez, quien representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la práctica participó el estudiante de la UAT, José Alfredo Quinta López, seleccionado nacional mexicano, que está en proceso para aspirar a los Juegos Olímpicos del 2028 bajo el mando de la sensei, Cecilia Martínez Aguilera.