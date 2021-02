Alerta municipio por males respiratorios y el Covid-19

Por los menos cero grados hay que abrigarse bien, quedarse en casa, no automedicarse y con síntomas sospechosos de Covid-19, llamar de inmediato a Líneas COVID-NLD

Insisten a la ciudadanía a no automedicarse. [Agencias]

Insisten a la ciudadanía a no automedicarse. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Salud Municipal recomienda a la ciudadanía extremar cuidados de higiene y resguardo para evitar complicaciones respiratorias y el Covid-19.

Esto debido a las bajas temperaturas que continuarán en la ciudad.

Además de mantenerse bien abrigados es importante seguir con las medidas de higiene implementadas por el Covid-19, exhortó el director de la dependencia, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano.

“Estamos con temperaturas bajo cero, por lo que es muy importante cubrirnos, lavarnos las manos, usar el cubrebocas, no salir, quedarnos en casa y no hacer reuniones para que no se incremente el Covid, así como otras enfermedades respiratorias en temporada de invierno”, señaló.

Explicó que con el frío los hogares y oficinas están cerrados, sin ventilación, lo que hace que el virus del Covid y de otras enfermedades respiratorias se queden en el ambiente.

Gutiérrez Serrano recomendó tomar muchos líquidos para mantener la capa protectora del pulmón, ya que con el frío se deshidrata la mucosa y facilita la entrada de virus y bacterias, asimismo el consumo de Vitamina C, con frutas como naranja, guayaba y mandarina o a través de suplementos.

Por último, insistió a la ciudadanía a no automedicarse, recordó que con la pandemia muchos de los síntomas de Covid se pueden confundir.

Ante la presencia de fiebre alta, dolor de cabeza u otro síntoma que pueda ser sospechoso de Coronavirus, exhortó a la ciudadanía a comunicarse a las líneas COVID-NLD 800 719 87 88 y 800 719 28 20.