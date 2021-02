Tienen Spurs brote de Covid-19 y aplazan partidos

SAN ANTONIO, TX.- Los Spurs de San Antonio lidian con un brote de coronavirus que afecta a cuatro de sus jugadores, informó la NBA el martes. La situación mantendrá inactivo a San Antonio hasta mediados de la semana próxima en el mejor de los casos.

La NBA pospuso cinco partidos: los próximos tres de los Spurs en Cleveland el miércoles, en Nueva York el sábado y en Indiana el lunes así como los siguientes dos compromisos de los Hornets de Charlotte mientras se cumpla con el protocolo de rastreo de contactos.

Los Hornets tenían previsto recibir a Chicago el miércoles y a Denver el viernes. Sus partidos fueron pospuestos por haber sido el último equipo en medirse contra los Spurs, sufriendo una derrota ante ellos el domingo.

La liga trata de cerciorar si algún integrante de los Hornets quedó expuesto a alguien que arrojó positivo en Covid-19, un proceso que toma tiempo.

Charlotte no volvería jugar hasta el sábado como local ante Golden State, en la que sería la visita anual del armador de los Warriors Stephen Curry a Carolina del Norte, donde creció.

San Antonio retomaría su calendario el 24 de febrero en Oklahoma City, lo que significa que los Spurs estarán sin jugar más de una semana, emulando a Washington y Memphis como los equipos que han afrontado tal situación esta temporada.

Las postergaciones anunciadas el martes elevan a 29 la cantidad de partidos afectados debido a casos positivos o el rastreo de contactos. Uno de esos encuentros fue el de los Spurs en Detroit pautado para la noche del martes. Lo NBA lo pospuso el lunes.

La NBA no revela los nombres de los jugadores que dan positivo a coronavirus, pero su anuncio con las últimas postergaciones confirmó que se detectaron positivos entre los jugadores de los Spurs y no mencionó a integrantes del cuerpo técnico. El entrenador Gregg Popovich anunció el mes pasado, al cumplir 72 años, que había recibido la vacuna contra el Covid-19.

Los Spurs no contaron con el escolta Quinndary Weatherspoon para su juego del domingo ante Charlotte debido a los protocolos de la liga. Weatherspoon había jugado 10 minutos en el duelo del viernes en Atlanta y posteriormente fue alertado por los protocolos durante el fin de semana.

Quedar descartado como parte de los protocolos puede significar varias cosas, incluyendo un resultado positivo, un posible positivo o rastreo de contactos que indiquen que el jugador pudo haber estado expuesto a una persona con COVID-19.

Moved to 2-0 on the Rodeo Road Trip last night!

Highlights 🎥 pic.twitter.com/HQzmU8KtZw

— San Antonio Spurs (@spurs) February 15, 2021