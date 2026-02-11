Alegan dos conductores tener luz verde tras encontronazo

Tras la colisión, ambos vehículos quedaron detenidos en el área del cruce, generando afectaciones momentáneas a la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras la colisión, ambos vehículos quedaron detenidos en el área del cruce, generando afectaciones momentáneas a la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre una camioneta y un vehículo particular se registró en el cruce de la calle Maclovio Herrera y la avenida César López de Lara, donde dos conductores reportaron haber avanzado con la luz verde del semáforo, lo que derivó en la intervención de autoridades viales.

El accidente involucró a una camioneta Ford F-150 modelo 2013, conducida por Héctor Eduardo, de 25 años, y una Chevrolet Equinox modelo 2018, manejada por Patricia, de 22 años. Ambas unidades resultaron con daños materiales tras el impacto ocurrido en uno de los cruceros de mayor circulación en la zona.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor de la Ford F-150 a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, circulaba tras incorporarse desde Héroe de Nacataz hacia la avenida César López de Lara y, al llegar a la intersección con Maclovio Herrera, avanzó con el semáforo en verde, momento en que la otra unidad ingresó al cruce.

Por su parte, la conductora de la Chevrolet Equinox manifestó que se desplazaba de poniente a oriente sobre Maclovio Herrera con la luz verde a su favor y que, al cruzar la intersección, fue impactada por la camioneta.

Tras la colisión, ambos vehículos quedaron detenidos en el área del cruce, generando afectaciones momentáneas a la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar las declaraciones de los involucrados y efectuar el peritaje que permita determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, las unidades fueron trasladadas al corralón municipal para su resguardo, en tanto se resuelve la situación conforme al reglamento de tránsito vigente.