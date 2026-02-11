El Dólar
Avanza Freiburg a semifinales tras vencer al Hertha en penales

Equipo visitante ganó dramática tanda 5-4 luego de empatar sin goles en tiempo reglamentario

Derry Scherhan del Freiburg pelea por el balón con Fabian Reese del Hertha Berlín en el encuentro de cuartos de final de la Copa de Alemania el martes 10 de febrero del 2026. (Andreas Gora/dpa via AP)
AP

BERLÍN.- Freiburg avanzó a las semifinales de la Copa de Alemania tras una victoria el martes por 5-4 en la tanda de penales contra el Hertha Berlín.

El portero de Freiburg, Florian Muller, detuvo el penal en el tiro de muerte súbita de Pascal Klemens en el Olympiastadion de Berlín para asegurar que su equipo quedara entre los mejores cuatro de la competición. El gol de Yuito Suzuki había puesto al frente a los visitantes 5-4, lo que significaba que Klemens tenía que marcar para mantener la tanda de penales en marcha.

El partido terminó sin goles en el tiempo reglamentario, Yuito Suzuki adelantó a Freiburg al 96. Ocho minutos después, Fabian Reese igualó el encuentro cuando anotó con un disparo al ángulo superior.

Muller anteriormente le negó un gol en la tanda de penales a Michael Cuisance, pero igualmente el portero del Hertha, Tjark Ernst detuvo el disparo de Johan Manzambi del Freiburg.

Confía Corbin Burnes regresar con Diamondbacks a mitad de temporada
Alegan dos conductores tener luz verde tras encontronazo

