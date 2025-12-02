Alcanzan Patriots once triunfos con sólida actuación de Maye ante Giants

Nueva Inglaterra amplió su racha a diez victorias seguidas, impulsada por un regreso espectacular y defensa consistente

Kyle Williams (18), de los Patriots de Nueva Inglaterra, atrapa un pase de touchdown superando la cobertura de Paulson Adebo (21), de los Giants de Nueva York, durante la primera mitad del partido de la NFL, el lunes 1 de diciembre de 2025, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa)

CIUDAD DE MÉXICO.- Drake Maye lanzó dos pases de anotación, Marcus Jones tuvo un regreso de patada de despeje de 94 yardas touchdown y los Patriots de Nueva Inglaterra se convirtieron en el primer equipo de la NFL en alcanzar 11 triunfos esta temporada, al vencer 33-15 a los Giants de Nueva York el lunes por la noche.

Fue la décima victoria consecutiva para los Patriots, líderes de la AFC (11-2), la racha más larga de la franquicia desde que ganaron diez juegos consecutivos en 2015. El entrenador Mike Vrabel también se convirtió en el tercer coach desde 1970 en tener una racha de victorias de diez o más juegos en su primera temporada con un equipo.

Maye completó 24 de 31 pases para 282 yardas sin intercepciones.

Los Giants (2-11) perdieron su séptimo juego consecutivo, y el tercero en fila desde que despidieron a Brian Daboll como head coach. El quarterback novato Jaxson Dart regresó después de perderse dos juegos debido a una conmoción cerebral, pero no había mucho que pudiera hacer.

Dart lanzó un pase de touchdown a Darius Slayton y terminó 17 de 24 para 139 yardas. Devin Singletary añadió una carrera de touchdown.