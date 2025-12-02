Impulsa Desmond Bane triunfo del Magic tras brillante cierre ante Chicago

Orlando remontó en el último cuarto con aportes clave de Wagner y Black para asegurar su sexta victoria

Desmond Bane, escolta de los Magic de Orlando, a la izquierda, agarra un rebote ofensivo lejos de Josh Giddey (3), escolta de los Bulls de Chicago, y Matas Buzelis, alero de los Bulls, a la derecha, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el lunes 1 de diciembre de 2025, en Orlando, Florida. (AP Photo/John Raoux)

ORLANDO, Florida.- Desmond Bane anotó 18 de sus 37 puntos en el último cuarto, ayudando a que el Magic de Orlando venciera la noche del lunes 125-120 a los Bulls de Chicago.

Bane encestó un triple que puso a su equipo por delante con 3:23 por jugar, iniciando una racha de 8-0 para el Magic. También culminó la secuencia decisiva con un tiro libre que dejó el marcador en 117-111.

Bane tuvo un 12 de 17 en tiros de campo. Además, sumó seis rebotes y cinco asistencias.

Franz Wagner anotó 25 puntos para Orlando, y el suplente Anthony Black consiguió 22 puntos y nueve rebotes. El Magic ganó por sexta vez en siete partidos.

Josh Giddey logró 22 puntos, nueve rebotes y seis asistencias para Chicago en su cuarta derrota consecutiva. Matas Buzelis anotó 21 puntos, y Nikola Vucevic tuvo 20 puntos y 11 rebotes.

Los Bulls llegaron a tener una ventaja de hasta 15 puntos en el tercer cuarto, manteniendo al Magic sin anotar un tiro de campo durante los primeros cinco minutos del período, pero Bane encestó un triple y Noah Penda realizó una clavada que empató el marcador a 85 al entrar al último cuarto.

Wendell Carter Jr. anotó 17 puntos para Orlando con un seis de ocho en tiros.

Tre Jones consiguió 20 puntos para Chicago, y Ayo Dosunmu terminó con 18 puntos y siete asistencias.