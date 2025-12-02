Avanza Racing a semifinales tras vencer por penales a Tigre en Avellaneda

BUENOS AIRES.- Racing de Avellaneda venció por penales a Tigre y Gimnasia La Plata, a Barracas Central en los 90 reglamentarios el lunes por los cuartos de final del torneo Clausura del fútbol argentino.

Racing superó por 4-2 a Tigre en la definición desde el punto penal después del empate 0-0 en 120 minutos. El disparo de la tanda fue convertido por el zaguero Agustín García Basso.

La Academia se medirá contra Boca Juniors en semifinales. Los xeneizes habían derrotado por 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera el domingo.

En tanto, Gimnasia y Esgrima La Plata venció como visitante a Barracas Central por 2-0 y se medirá en semis con Estudiantes en el clásico de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. El sábado, los pincharratas habían superado por 1-0 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades.

El primer tiempo en Avellaneda fue muy flojo. Hubo muy pocas acciones en las áreas.

En el complemento, Racing fue con más decisión en la búsqueda del desnivel. Los locales contaron con más de una ocasión. La más clara la tuvo Adrián Martínez al disparar débil para el control del arquero Felipe Zenobio a los 82.

Pese al ataque racinguista constante y los contragolpes esporádicos de la visita, no hubo goles en el tiempo reglamentario.

Fue expulsado Ramón Arias (Tigre) a los 90+4 por un foul desde atrás.

En el alargue, el cotejo quedó 10 contra 10 por la roja de Gastón Martirena en el local a los 99.

El equipo de Costas perdió otro jugador a los 116 por la doble amonestación del capitán Santiago Sosa.

Alfio Oviedo (Tigre) cabeceó alto a los 119, mientras “Maravilla” Martínez tuvo otra chance a los 122, pero su disparo se fue por arriba.

Se tuvo que llegar a la definición por penales para decidir un triunfador. Allí, los racinguistas lograron convertir sus cuatro tiros. Adrián Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y García Basso anotaron para La Academia. El tiro del visitante Tomás Cardona, el primero de su formación, fue desviado por el portero Facundo Cambeses. El guardameta local también despejó el disparo de Joaquín Laso, el tercero de la serie tigrense. Diego Sosa y Julián López convirtieron para el cuadro de Victoria.

“Había que asegurar. Facu (Cambeses) nos dio la seguridad. Cada uno que les tocó lo hizo muy bien. Fue un partido durísimo”, dijo García Basso. “Este año no nos tocó convertir tanto. El fin es ganar”.

“Tenemos un grupo muy unido”, afirmó Cambeses.

Con respecto al partido de semifinales que le espera a Racing, el guardameta comentó: “La llave de Boca estuvo muy pareja. Es un rival durísimo. Es su cancha”.

El guardameta chileno Gabriel Arias, que termina su vínculo con el club racinguista en este 2025, fue homenajeado por la entidad local. Arias disputó 245 partidos en el arco blanquiceleste desde su llegada en 2018.

Sobre el egreso de Arias, Facundo Cambeses afirmó: “Con Gabi soy un agradecido. Es un capitán con todas las letras”.

En la cancha de Barracas, Manuel Panaro marcó el primer tanto tripero con un toque en el área chica a los 21. La anotación fue confirmada tras una revisión en el VAR.

El segundo gol gimnasista llegó cuando Franco Torres logró definir bien de zurda a los 92.