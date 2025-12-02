Endurece Trump políticas migratorias tras ataque cometido a Guardia Nacional

Gerardo Santos carga en sus hombros a su hijo de 5 años, Xavier, durante una protesta contra las redadas migratorias, el 11 de julio de 2025, en Oxnard, California. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)

WASHINGTON.- Desde que un sospechoso de nacionalidad afgana baleó la semana pasada a dos miembros de la Guardia Nacional en la capital del país, el gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado una serie de políticas con el objetivo de dificultar el ingreso o permanencia de algunos extranjeros en el país.

El gobierno anunció la suspensión de las decisiones de asilo, la reevaluación de las solicitudes de tarjetas de residencia para personas originarias de países “de preocupación” y frenó la emisión de visas para afganos que colaboraron con las labores bélicas de Estados Unidos.

Días antes del tiroteo, un memorando al que The Associated Press tuvo acceso indicaba que el gobierno reevaluaría los casos de todos los refugiados que ingresaron a Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden.

El esfuerzo intensificado por restringir la inmigración ha enfrentado fuertes críticas de los defensores de los derechos de los refugiados y de quienes trabajan con afganos, quienes afirman que equivale a un castigo colectivo. También aseguran que reabrir casos que ya han sido procesados es un desperdicio de recursos gubernamentales.

El gobierno federal asegura que las nuevas políticas son necesarias para garantizar que aquellas personas que ingresan al país, o que ya están aquí, no representan una amenaza para la seguridad.

A continuación, un vistazo a los principales cambios que se han dado a conocer en los últimos días:

Suspensión de todas las decisiones de asilo

El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, publicó la semana pasada en la red social X que las decisiones de asilo quedarán suspendidas “hasta que podamos asegurar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”.

Además de la publicación, no se ha presentado una guía formal, por lo que sigue habiendo pocos detalles sobre los planes.

Las personas que buscan asilo le deben demostrar a los funcionarios federales que enfrentan una amenaza de persecución –ya sea por motivos de raza, nacionalidad o alguna otra razón– en caso de que sean enviados de regreso a su país de origen. Si se les conceda el asilo, se les permite quedarse en Estados Unidos y eventualmente solicitar una tarjeta de residencia y posteriormente la ciudadanía.

El sospechoso en el tiroteo de los dos soldados de la Guardia Nacional recibió asilo a principios de este año, según el grupo activista #AfghanEvac.

El gobierno de Trump ya había restringido el derecho a solicitar asilo. El mandatario emitió en enero una orden ejecutiva que prácticamente detuvo la posibilidad de asilo a las personas que han ingresado al país desde México. Por lo general, esos casos pasan por tribunales de inmigración que son supervisados por el Departamento de Justicia.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus iniciales en inglés) supervisan el proceso de asilo para los extranjeros que el gobierno no intenta expulsar a través de tribunales de inmigración. Aunque la orden de enero no afectó esos casos, la publicación en redes sociales de Edlow deja entrever que ahora estarán sujetos a un escrutinio adicional. Edlow no detalló cuánto tiempo durará la suspensión en las decisiones de asilo ni qué sucederá con las personas afectadas durante la pausa.

Los casos para todo tipo de solicitudes de asilo han ido en aumento. Los USCIS señalaron que actualmente hay 1,4 millones de casos pendientes en la agencia. Hace apenas unos años, en 2022, había 241.280, según la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional. Por separado, hay alrededor de 2,4 millones de solicitudes de asilo pendientes ante las cortes de inmigración del Departamento de Justicia.

Países “de preocupación”

Edlow anunció el pasado 27 de noviembre que su agencia lleva a cabo una “rigurosa reevaluación a gran escala” de cada tarjeta de residencia emitida a personas que, afirmó, provienen de “cada uno de los países de preocupación”.

“La seguridad estadounidense no es negociable”, puntualizó Edlow.

La agencia emitió ese mismo día un comunicado de prensa en el que señaló que estaba emitiendo nuevas directrices que podrían dificultar el proceso a personas procedentes de 19 países considerados por el gobierno como “de alto riesgo” –incluido Afganistán– cuando soliciten beneficios de inmigración como tarjetas de residencia o extensiones para permanecer más tiempo en Estados Unidos.

El gobierno ya había prohibido el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 de esos países y restringido el acceso a personas de otros siete.

Sin visas para afganos

También hay otras medidas más estrictas dirigidas a los afganos.

Los USCIS anunciaron la semana pasada la suspensión de todas las “solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos”. Eso afectaría a los afganos que ya viven en Estados Unidos y que buscan obtener una tarjeta de residencia, permisos de trabajo o permiso para traer a sus familiares a Estados Unidos.

Por separado, el secretario de Estado Marco Rubio anunció el viernes por la noche en X que el Departamento de Estado ha suspendido temporalmente la emisión de visas para todas las personas que viajan con pasaportes afganos.

El gobierno de Trump ya había impuesto límites severos a los viajes y la inmigración desde Afganistán. La única vía que había permanecido abierta era el programa de Visas de Inmigrante Especial, el cual permitía que los afganos que apoyaron de cerca el esfuerzo bélico de Estados Unidos en Afganistán y enfrentaban represalias por ello pudieran emigrar a Estados Unidos.

Pero el anuncio del Departamento de Estado significa que incluso esa vía está cerrada en este momento.

Según #AfghanEvac, un grupo que aboga por los afganos que vienen a Estados Unidos, alrededor de 180.000 afganos estaban en proceso de solicitar una Visa de Inmigrante Especial.

Revisión a refugiados admitidos durante el mandato de Biden

Incluso antes del tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional, la Casa Blanca ya planeaba llevar a cabo una revisión exhaustiva a decenas de miles de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos durante el mandato de Biden como parte del Programa de Asistencia a Refugiados.

Ese programa, lanzado por primera vez en 1980, supervisa el proceso por el cual las personas que huyen de la persecución pueden llegar a Estados Unidos. Los refugiados son distintos de las personas que buscan asilo, aunque cumplen con los mismos criterios. Los refugiados deben presentar una solicitud y esperar fuera de Estados Unidos para ser admitidos, mientras que los solicitantes de asilo lo hacen una vez que llegan a territorio estadounidense.

Trump suspendió el programa de refugiados el día que asumió el cargo y sólo un pequeño número de refugiados ha sido admitido desde entonces, ya sea sudafricanos blancos o personas admitidas como parte de una demanda que busca reactivar el programa de refugiados.

Posteriormente, Edlow señaló en un memo con fecha del 21 de noviembre al que The Associated Press tuvo acceso que el gobierno revisará reevaluará a todos los refugiados que fueron admitidos en Estados Unidos durante la presidencia de Biden, es decir, casi 200.000 refugiados.

Los activistas afirman que los refugiados ya deben pasar por un riguroso proceso de investigación.