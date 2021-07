Afecta Covid a niños y jóvenes

Si la ciudadanía no continúa con las medidas de sanidad, puede haber casos masivos de coronavirus.

NUEVO LAREDO TAM.- En los primeros meses cuando surgió el virus del COVID-19, los más afectados eran personas adultas, muy raro que la enfermedad afectará a niños y adolescentes, ahora ha cambiado mucho el panorama, a diferencia del inicio de la pandemia, hoy en día está cobrando un precio alto en niños y jóvenes.

Aquí en esta frontera han sido pocos los casos que se han registrado en menores de edad, pero si la ciudadanía no continúa con las medidas de sanidad, y sigue realizando reuniones, no sigue llevando a cabo la sana distancia, y no evitar ir a lugares aglomerados, puede haber casos masivos de coronavirus.

En Nuevo León ya van más de 60 casos positivos que se han registrado en niños, otros más que han estado afectando a los jóvenes, ante ello la Secretaría de Salud de Nuevo Laredo exhorta a la población a seguir manteniendo las medidas preventivas, para evitar que aquí se presente esta grave situación.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5 doctor Oscar González Arrambide, manifestó que mencionó que aunque Nuevo Laredo no está con importante incremento de casos de coronavirus no se debe bajar la guardia, por el contrario debemos seguir cuidándonos más.

Reveló que no debemos esperar a que la pandemia vuelva repuntar de nuevo en casos positivos para tomar de nuevo las medidas preventivas de manera más drásticas, sin que desde ahora es cuando debemos hacer conciencia de lo que se nos puede presentar de nueva cuenta.

Precisó que lo más grave sería que los casos positivos se presentarán masivamente en menores de edad y jóvenes, como ya se han estado registrando en Nuevo León y en otras ciudades, porque un menor, un joven asintomático puede contagiar a sus papás a sus abuelos.

Añadió que la mayoría de los jóvenes creen que el virus a ellos no les puede dar, pero que esto como al principio ya el riesgo no es nada más para las personas mayores, si no que ahora todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer el virus.

“Por la razón de que hay mucha movilidad y que muchas personas creen que ya pasó el peligro y se han estado relajando y dejando de usar el cubrebocas, los casos positivos de COVID se han empezado a incrementar, también los fallecimientos”, subrayó.

Por último González Arrambide exhorta a los padres de familia a no llevar a sus hijos donde hay acumulación de personas, sin van a salir con ellos que sea por alguna necesidad y que también lleven cubrebocas, cargar con gel antibacterial, y llegando a casa lavarse bien las manos con agua y jabón.