Afecta a Estado nueva ola de calor

VICTORIA, TAM.- Aunque la temporada de canícula ya terminó, en esta semana se pronostican elevadas temperaturas en algunas regiones del estado por lo que se está emitiendo una serie de recomendaciones para evitar problemas derivados de esta ola de calor, señaló Pedro Granados Ramírez, coordinador estatal de Protección Civil.

Se está reportando una ola de calor en el estado en la cual hay poca posibilidad de lluvia y temperaturas muy altas. En el caso de Nuevo Laredo y la frontera chica puede rondar los 40 grados centígrados por supuesto en un horario entre 11 de la mañana y cuatro de la tarde”, señaló. En el caso de la zona centro que incluye la capital Victoria, pudieran ser 37-38 grados por el rumbo de Soto La Marina, zona centro del estado y también unos 36-37 grados en la zona cañera, agregó el Coordinador Estatal de Protección Civil en Tamaulipas. Los reportes que se tienen es que habrá un incremento en los índices de la temperatura para estos días, por lo que es necesario extremar las precauciones para no exponerse a cualquier problema generado por un golpe de calor, señaló. “Probablemente en la zona costera no levante tanto pero de todos modos la sensación térmica será por encima de los valores que ahí se pronostica”, agregó el funcionario estatal. Insistió en el hecho de que deben de extremarse las medidas de precaución para evitar cualquier problema que se pudiera general por una prolongada exposición a los rayos del sol. “Básicamente tener cuidado de no exponerse de más a la intemperie y mantenerse bien hidratado, recomendaciones básica de temporada de calor, estamos prácticamente saliendo de la temporada de canícula y ahorita no tenemos pronóstico de lluvias”, aclaró el funcionario estatal