Adolescentes en Tamaulipas participan en murales por la paz social

Jóvenes sujetos a medidas socioeducativas y sus familias transformaron espacios públicos con murales, limpieza y reforestación, como parte de la 2ª Jornada Nacional de Tequios

Las obras realizadas durante la jornada quedaron como testimonio del compromiso de los jóvenes por enviar mensajes positivos a su entorno. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el propósito de transformar espacios comunitarios y fortalecer la cohesión social, adolescentes sujetos a medidas socioeducativas en Tamaulipas participaron, junto a sus familias, en la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales, Por la Paz y Contra las Adicciones, organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

La iniciativa se llevó a cabo de manera simultánea en diferentes municipios del estado, como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Altamira, a través de los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Bajo el lema “Arte que Transforma”, los jóvenes plasmaron murales con mensajes alusivos a la paz y a la prevención de las adicciones.

Además de la creación artística, los participantes realizaron actividades de limpieza, rehabilitación y embellecimiento de espacios públicos. Entre estas acciones destacaron la siembra de árboles y el rescate de áreas verdes, con el objetivo de generar entornos más agradables y funcionales para la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, estas jornadas buscan impulsar la reintegración social de los adolescentes mediante expresiones culturales y acciones colectivas que fortalezcan el tejido social.

