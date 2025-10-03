Hombre de 63 años fallece en hospital tras complicación médica severa

Antonio “A” murió en el Hospital General-IMSS Bienestar tras ser trasladado desde un albergue municipal por descontrol glucémico

Debido a que no contaba con familiares que pudieran reclamar el cuerpo, el hospital notificó al Ministerio Público para el seguimiento correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 63 años, identificado como Antonio “A”, falleció en el Hospital General-IMSS Bienestar, tras haber sido trasladado un día antes desde el albergue municipal por una complicación médica.

Autoridades ministeriales acudieron al nosocomio ubicado en Maclovio Herrera 2833, sector Centro, donde constataron el deceso en el área mortuoria. El cuerpo se encontraba sobre una camilla, cubierto con una sábana blanca y sin signos de violencia visibles.

De acuerdo con el reporte proporcionado por personal de Trabajo Social, Antonio “A” ingresó al hospital el 29 de septiembre a las 14:36 horas, luego de presentar descontrol glucémico. Fue atendido en el área de urgencias y posteriormente asignado a la cama 17 del área de hospitalización.

A las 23:57 horas del 30 de septiembre, el paciente perdió la vida. Debido a que no contaba con familiares que pudieran reclamar el cuerpo, el hospital notificó al Ministerio Público para el seguimiento correspondiente.

Las autoridades iniciaron el procedimiento legal para esclarecer la situación y dar aviso a las instancias responsables, con el objetivo de determinar el destino final de los restos.