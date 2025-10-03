Rieles de protección evitan tragedia en aparatoso choque de Col. Juárez

Un accidente en el crucero de Venustiano Carranza y Morelos dejó solo daños materiales, gracias a los rieles instalados que impidieron lesiones graves a los conductores

El accidente se originó cuando una falla en el sistema de frenos en uno de los autos le impidió detenerse ante la luz roja del semáforo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La instalación de rieles protectores en un crucero de la colonia Juárez demostró su eficacia este jueves, al evitar que un aparatoso accidente terminara en tragedia. El percance ocurrió en la intersección de Venustiano Carranza y Morelos, y dejó solamente daños materiales.

El choque involucró a un Ford Fiesta modelo 2015, conducido por Marissa, de 25 años, y una camioneta Ford Ranger 1998, manejada por Fernando, de 62 años. Pese a la fuerza del impacto, ambos conductores resultaron ilesos.

De acuerdo con el testimonio de Marissa, el accidente se originó cuando una falla en el sistema de frenos le impidió detenerse ante la luz roja del semáforo sobre la calle Venustiano Carranza, provocando la colisión con la camioneta que avanzaba por Morelos con luz verde.

Tras el primer impacto, el Ford Fiesta fue proyectado hacia la esquina suroriente del crucero, donde se estrelló contra un poste de la CFE. Sin embargo, los rieles de contención instalados en la banqueta evitaron que el vehículo invadiera otras áreas y que la conductora sufriera lesiones graves.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento del siniestro. En su reporte destacaron que, a pesar de la magnitud del choque, solo se registraron daños materiales de consideración en ambos vehículos.

Este hecho puso en evidencia la importancia de contar con infraestructura vial adecuada, que en este caso fue determinante para evitar consecuencias más graves en una zona de alto flujo vehicular.