Aconseja PCyB por bajas temperaturas

Recomiendan no salir de casa si no es necesario. [Martín Rivera / LÍDER INFORMATIVO]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos (PCyB), recomendó a la ciudadanía cuide su salud y prevenga percances, ante el descenso de temperatura este fin de semana. Joel Silva Pulido, jefe de Servicios Prehospitalarios de la dependencia, refirió que se esperan temperaturas de hasta 5 grados bajo cero, por lo que recomendó que las personas se mantengan bien abrigados.

“Que se abriguen bien, si no es necesario salir de casa, no lo hagan, sabemos que estamos en pandemia y tenemos que redoblar esfuerzos en cuestión de los cuidados personales, con la entrada del frente frío 35 y la lluvia se hace un ambiente húmedo que favorece el incremento de enfermedades respiratorias”, indicó. También alertó a la ciudadanía a no sobrecargar la luz por el uso de varios calentadores, ya que pueden generar un corto circuito y en el caso de los que son de gas, revisar el estado del aparato y de las mangueras. “Deben tener una buena ventilación de las habitaciones porque al momento de generar demasiado calor pueden disminuir la cantidad de oxígeno en el cuarto y causar intoxicación”, explicó.

Refirió que hay segmentos de la población que por necesidad encienden anafres o braseros dentro de sus domicilios. “No recomendamos su uso, pero sabemos de su necesidad, hay personas que meten los anafres dentro de la casa y esto puede provocar una intoxicación severa que puede causar la muerte, por los gases que desprende la leña encendida”, dijo Silva Pulido.

Por último, puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en caso que requiera apoyo para trasladarse a un albergue y resguardarse del intenso frío, 867 712 89 11, 867 712 30 30, 867 712 21 24 y la línea de emergencias 911.