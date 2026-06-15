Acercará DIF Nuevo Laredo servicios médicos gratuitos con brigada

La dependencia invitó a la población a participar en esta brigada que se realizará en las instalaciones del DIF ubicadas en Héroe de Nacataz 2244. [Agencias]

La dependencia invitó a la población a participar en esta brigada que se realizará en las instalaciones del DIF ubicadas en Héroe de Nacataz 2244. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de acercar servicios de salud, prevención y asistencia social a la población, el Sistema DIF Nuevo Laredo llevará a cabo la brigada “Tocando Corazones: Papá Saludable”, una jornada de atención integral que ofrecerá consultas médicas y diversos servicios completamente gratuitos.

La actividad se realizará el próximo 19 de junio, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, beneficiando a hombres y mujeres de la comunidad mediante atención profesional y acciones enfocadas en la detección oportuna de padecimientos.

Durante la brigada, los asistentes podrán acceder a consultas con especialistas en Traumatología, Neurología, Odontología, Nutrición, Psicología y Medicina General, además de recibir orientación y seguimiento en temas relacionados con su bienestar físico y emocional.

Asimismo, se ofrecerán servicios de prevención y cuidado de la salud, entre ellos exámenes de detección de osteoporosis, toma de presión arterial, medición de colesterol y glucosa, así como pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual.

La jornada también incluirá vacunación, cortes de cabello, asesoría jurídica familiar y atención de trabajo social, con el objetivo de brindar una atención integral que responda a distintas necesidades de la población.

Con estas acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo fortalece su labor de acercar servicios esenciales a las familias, promoviendo la cultura de la prevención y facilitando el acceso a apoyos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La dependencia invitó a la población a participar en esta brigada que se realizará en las instalaciones del DIF ubicadas en Héroe de Nacataz 2244, fraccionamiento Ojo Caliente y aprovechar los servicios gratuitos que serán brindados por personal especializado, como parte de las acciones permanentes encaminadas al cuidado de la salud y el bienestar de las familias neolaredenses.