Honra Gobierno de Carmen Lilia Canturosas a fundadores de Nuevo Laredo

La alcaldesa señaló que el espíritu de aquellos fundadores continúa vigente en una ciudad que ha sabido superar desafíos, transformarse y consolidarse como una de las fronteras más importantes del país. [Agencias]

La alcaldesa señaló que el espíritu de aquellos fundadores continúa vigente en una ciudad que ha sabido superar desafíos, transformarse y consolidarse como una de las fronteras más importantes del país. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En sesión solemne de Cabildo, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo conmemoró el 178 aniversario de la fundación de la ciudad y el centenario del Reloj Público de la Plaza Hidalgo, dos acontecimientos que forman parte de la identidad histórica y el orgullo de generaciones de neolaredenses.

La ceremonia reunió a integrantes del Cabildo, autoridades militares, representantes de la sociedad civil y descendientes de las familias fundadoras, quienes participaron en este acto dedicado a honrar los orígenes de la ciudad y reconocer uno de sus símbolos más emblemáticos.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal resaltó que la fundación de Nuevo Laredo representa uno de los actos de patriotismo más significativos en la historia de México, al recordar la decisión de las familias de la antigua Villa de San Agustín de Laredo de permanecer en territorio mexicano tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo.

“Hace 178 años las familias de la antigua Villa de San Agustín de Laredo tomaron una decisión heroica. Cruzaron el río Bravo para permanecer en territorio mexicano, impulsados por su amor a la patria, a su identidad y a sus raíces. Gracias a ese acto de valentía nació la ciudad que hoy orgullosamente habitamos”, expresó.

La alcaldesa señaló que el espíritu de aquellos fundadores continúa vigente en una ciudad que ha sabido superar desafíos, transformarse y consolidarse como una de las fronteras más importantes del país.

“Nuevo Laredo es hoy una ciudad fuerte, dinámica y en constante evolución. Somos una comunidad que sigue construyendo oportunidades, crecimiento y bienestar, siempre con la misma convicción y el mismo amor por México que inspiró a nuestros fundadores”, afirmó.

Canturosas Villarreal destacó además que el Reloj Público de la Plaza Hidalgo simboliza la evolución de Nuevo Laredo y forma parte de la memoria colectiva de la ciudad, al haber sido testigo de acontecimientos históricos, transformaciones urbanas y momentos significativos para generaciones de neolaredenses.

Como parte de la conmemoración, la presidenta municipal encabezó la develación de la fotografía oficial alusiva al centenario del Reloj Público, imagen que quedará integrada de manera permanente al recinto oficial del Gobierno Municipal como reconocimiento a uno de los monumentos más representativos de la ciudad.

Adicionalmente, anunció que el logotipo conmemorativo del centenario del reloj será incorporado a la documentación oficial de la administración municipal, con el propósito de difundir y preservar este acontecimiento histórico a lo largo del próximo año.

Como parte de la sesión, el cronista de la ciudad, Manuel Ceballos Martínez, presentó la semblanza “El Reloj Público de la Plaza Hidalgo: 100 años de historia urbana”, destacando la relevancia histórica, arquitectónica y patrimonial de este monumento inaugurado en 1926, considerado uno de los principales referentes históricos de Nuevo Laredo y testigo permanente de su desarrollo.