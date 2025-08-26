Acerca Gobierno Municipal trámites a la ciudadanía

Nuevo Laredo, Tam.- Para seguir facilitando a la ciudadanía el cumplimiento de sus contribuciones y que aprovechen los descuentos vigentes al impuesto Predial, el Gobierno Municipal que preside Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció la apertura de dos nuevas cajas recaudadoras en puntos estratégicos de la ciudad.

La Presidenta Municipal destacó que una de las principales ventajas de esta apertura es que ambas cajas operan también en sábado y domingo, lo que brinda mayor comodidad a los contribuyentes que no pueden acudir entre semana.

“Estamos acercando los servicios municipales a cada rincón de Nuevo Laredo. Queremos que las familias aprovechen los descuentos que estarán vigentes hasta el 31 de agosto, y lo hagan de manera rápida, segura y en horarios accesibles”, señaló Canturosas Villarreal.

Una de las nuevas cajas se ubica en el centro comercial Paseo Reforma entre las dos entradas principales al lugar, con horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.; sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Mientras tanto la caja recaudadora ubicada al sur de la ciudad será instalada dentro de la Plaza Comercial Colinas que se ubica en la esquina de Carretera Nacional y calle Colinas del Sur; atenderá en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

En estas cajas recaudadoras, los ciudadanos podrán realizar sus pagos de Predial, pago de servicios de Catastro, pago de servicios de COMAPA y pago de trámites municipales.

Canturosas Villarreal aseguró que el objetivo de instalar estas nuevas cajas recaudadoras es brindar agilidad en los pagos e instalarlos al alcance de todos, impulsando una administración cercana y eficiente en beneficio de la ciudadanía.