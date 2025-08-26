Atléticos reincorporan al intermedista Gelof y dan de baja a Urías

El mexicano Luis Urías, de los Atléticos, trata de poner out a Chandler Cimpson, de los Rays de Tampa Bay, en el encuentro del lunes 11 de agosto de 2025 (AP Foto/Sergio Estrada)

WEST SACRAMENTO, California.-Los Atléticos dieron de baja el lunes al intermedista mexicano Luis Urías y convocaron a Zack Gelof desde la sucursal de la Triple-A en Las Vegas para jugar en la misma posición.

Gelof comenzó el año en la lista de lesionados tras someterse a una cirugía en la mano derecha el 24 de marzo. Este será su segundo período con el club.

Regresó a los A’s el 4 de julio para ocho juegos antes de ser enviado a Las Vegas, donde luego bateó para .259 con 11 jonrones y 28 carreras impulsadas.

Urías firmó un contrato de un año por 1.1 millones de dólares con el equipo en febrero. Jugó 83 duelos de inicio en la segunda base y cinco más en la tercera, bateando para .230 con ocho jonrones y 25 carreras impulsadas en 96 juegos por los A’s, que ocupan el último lugar.