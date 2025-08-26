El Dólar
Joe Mixon de Texans se perderá al menos cuatro juegos por lesión en el pie

Mixon ha estado en la lista activa/lesión no relacionada con el fútbol americano desde el inicio del campamento de entrenamiento, después de que sufriera una lesión en el pie esta temporada

Joe Mixon, corredor de los Texans de Houston, anota un touchdown durante un evento de flag football en el Pro Bowl de la NFL, el domingo 2 de febrero de 2025, en Orlando. (AP Foto/Chris O'Meara)
AP

HOUSTON.- El corredor Joe Mixon se perderá al menos los primeros cuatro juegos de la temporada regular después de que los Texans de Houston anunciaran el lunes que lo colocarán en la lista de reservas/lesión no relacionada con el fútbol americano esta semana.

Mixon ha estado en la lista activa/lesión no relacionada con el fútbol americano desde el inicio del campamento de entrenamiento, después de que sufriera una lesión en el pie esta temporada baja mientras estaba fuera del equipo.

El equipo dijo el lunes que moverían al veterano a la lista de reservas/lesión no relacionada con el fútbol americano el martes por la tarde, cuando las plantillas deben reducirse a 53 jugadores.

El lunes por la mañana, el entrenador DeMeco Ryans se negó a dar una actualización sobre el estado de Mixon.

Con la ausencia de Mixon, los Texans comenzarán con Nick Chubb, quien está en su primera temporada en Houston después de pasar sus primeras siete temporadas con los Browns de Cleveland.

