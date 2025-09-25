El Dólar
Acerca Gobierno Municipal servicios a más de 270 trabajadores de la empresa Chromalox

Acciones forman parte de la jornada “Brigada en tu Empresa”

El objetivo principal de esta jornada es acercar los servicios del Gobierno, facilitar el cumplimiento de trámites y promover entornos laborales más saludables y productivos. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en colaboración con Index Nuevo Laredo, llevó a cabo la jornada “Brigada en tu Empresa” en la planta Chromalox, ubicada en el Módulo Industrial de América.

En esta ocasión, se brindó atención a más de 270 colaboradores mediante la participación de diversas dependencias municipales y estatales, entre ellas: Tesorería Municipal, COMAPA Nuevo Laredo, IMPACTA NLD, IMVISU Nuevo Laredo, INMUJER, Coordinación de Gestión Ambiental, Relaciones Exteriores y la Oficina Fiscal del Estado.

El objetivo principal de esta jornada es acercar los servicios del Gobierno, facilitar el cumplimiento de trámites y promover entornos laborales más saludables y productivos.

Este Gobierno Municipal se ha distinguido por llevar los beneficios de la administración a las y los trabajadores, fortaleciendo el vínculo con el sector productivo y generando un impacto positivo tanto en la vida laboral como en el desarrollo de las empresas de nuestra ciudad

