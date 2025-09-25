Acerca Gobierno Municipal servicios a más de 270 trabajadores de la empresa Chromalox

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en colaboración con Index Nuevo Laredo, llevó a cabo la jornada “Brigada en tu Empresa” en la planta Chromalox, ubicada en el Módulo Industrial de América.

En esta ocasión, se brindó atención a más de 270 colaboradores mediante la participación de diversas dependencias municipales y estatales, entre ellas: Tesorería Municipal, COMAPA Nuevo Laredo, IMPACTA NLD, IMVISU Nuevo Laredo, INMUJER, Coordinación de Gestión Ambiental, Relaciones Exteriores y la Oficina Fiscal del Estado.

El objetivo principal de esta jornada es acercar los servicios del Gobierno, facilitar el cumplimiento de trámites y promover entornos laborales más saludables y productivos.

Este Gobierno Municipal se ha distinguido por llevar los beneficios de la administración a las y los trabajadores, fortaleciendo el vínculo con el sector productivo y generando un impacto positivo tanto en la vida laboral como en el desarrollo de las empresas de nuestra ciudad