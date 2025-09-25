Supervisa alcaldesa operativo de apoyo ciudadano tras tormenta en Nuevo Laredo

La alcaldesa realizó un recorrido por los principales puntos de la ciudad para constatar las acciones de respuesta inmediata. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Tras la tormenta registrada en la madrugada de este jueves, que dejó 4.8 pulgadas de lluvia acumulada, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una reunión extraordinaria con dependencias municipales, estatales y federales, en la que se reportó saldo blanco debido a que no hubo pérdidas humanas ni afectaciones graves en colonias.

Además, de manera inmediata se implementó un operativo especial de apoyo a la ciudadanía, con el objetivo de reforzar los trabajos de ayuda y limpieza tras la tormenta.

Junto a personal de la Secretaría de Obras Públicas, Servicios Públicos Primarios, Tránsito y Vialidad, Protección Civil y COMAPA, la alcaldesa realizó un recorrido por los principales puntos de la ciudad para constatar las acciones de respuesta inmediata.

“La seguridad y bienestar de las familias neolaredenses es nuestra prioridad. Estamos trabajando desde la noche del miércoles; activamos al Consejo Municipal de Protección Civil de manera inmediata con todas las dependencias municipales para atender a la ciudadanía lo más pronto posible”, afirmó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal durante su recorrido.

Destacó que en total, más de 600 trabajadores del Gobierno Municipal de las diferentes dependencias, trabajaron desde la noche para atender reportes y salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Durante este recorrido supervisó el canal Concordia, la cortina del Laguito y el arroyo El Coyote, los cuales funcionaron de manera correcta, desahogando oportunamente el agua de las calles.

De acuerdo con personal de Servicios Públicos Primarios y COMAPA, el tiempo estimado para el desazolve en las áreas que se afectaron por encharcamientos es de menos de una hora, esto gracias al trabajo que se ha hecho en infraestructura hídrica con las construcción de los nuevos colectores pluviales y sanitarios.

Sin embargo, en esta ocasión los colectores pluviales que están diseñados para soportar dos pulgadas por hora, atendieron 4.8 pulgadas en una hora y media.

En cuanto a daños materiales y emergencias, las autoridades reportaron una vivienda afectada, ubicada cerca de un arroyo, dos incendios provocados por cortocircuitos, 21 vehículos remolcados por el departamento de Tránsito y Vialidad y no se registraron personas lesionadas.

La Secretaría de Servicios Públicos Primarios reforzó las labores de limpieza logrando recolectar de alcantarillas y guardaganados alrededor 100 toneladas de basura , mientras que Protección Civil desplegó 24 unidades de apoyo en los distintos sectores.

Por falta de energía eléctrica debido a las intensas lluvias, el servicio de agua potable se suspendió en algunas colonias del sur de la ciudad.