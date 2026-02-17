Abandonan vehículo tras choque contra camioneta que estaba estacionada

Autoridades aseguraron la unidad y buscan al conductor responsable del percance vial

El incidente se registró sobre la calle Maclovio Herrera, entre Leandro Valle y Jesús Carranza. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un vehículo fue localizado abandonado luego de protagonizar un choque contra una unidad estacionada en calles de la colonia Ojo Caliente, lo que generó la intervención de autoridades de tránsito para el aseguramiento de la unidad.

El incidente se registró sobre la calle Maclovio Herrera, entre Leandro Valle y Jesús Carranza, donde un automóvil Volkswagen Beetle modelo 2007, color rojo, terminó impactado contra la parte trasera de una camioneta Ford Ranger modelo 1998 que se encontraba debidamente estacionada.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el Beetle circulaba con dirección al oriente cuando se produjo la colisión, quedando con daños visibles en la parte frontal tras el impacto.

Vecinos del sector reportaron el hecho a las autoridades luego de observar que el conductor se retiró del sitio, dejando el vehículo abandonado sobre la vía pública.

Elementos de vialidad acudieron para tomar conocimiento del percance, realizar la inspección correspondiente y recabar datos que permitan esclarecer la mecánica del accidente.

Posteriormente, la unidad involucrada fue trasladada al corralón municipal, donde permanecerá bajo resguardo en tanto se presenta el propietario legal para responder por los daños ocasionados y las sanciones administrativas correspondientes.

Las autoridades continuarán con los procedimientos establecidos para la integración del reporte y la localización del conductor involucrado.