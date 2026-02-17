Se estrella motociclista contra camioneta y termina hospitalizado

De acuerdo con los datos recabados en el sitio, el accidente se derivó de la falta de distancia de seguridad por parte del conductor de la motocicleta, lo que impidió que lograra detenerse a tiempo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista resultó lesionado tras un accidente registrado la tarde de este lunes en el cruce de San Armando y Segundo Anillo Periférico, frente a la colonia Villas de San Miguel.

El percance ocurrió cuando el conductor de una motocicleta Italika FT 150, identificado como Luis Alberto, de 18 años, se impactó en la parte posterior de una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2018, conducida por Miriam, de 42 años, que circulaba por la zona.

Tras la colisión, el joven cayó sobre la superficie de rodamiento, lo que generó el reporte inmediato a los servicios de emergencia debido a las lesiones que presentaba.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, estabilizarlo y posteriormente trasladarlo al Hospital General para su valoración médica.

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el abanderamiento del área para evitar otro incidente mientras se llevaban a cabo las maniobras de auxilio y el levantamiento de información.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y efectuaron el peritaje para integrar el informe y continuar con los procedimientos administrativos conforme a la normativa vial vigente.