Arde camioneta estacionada; dueño estaba en consulta médica

Oportuna intervención de Bomberos permitió extinguir el incendio sin que se reportaran personas lesionadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Un vehículo estacionado se incendió en el cruce de las calles Aquiles y Victoria, lo que provocó la movilización de vecinos y cuerpos de emergencia que lograron controlar el fuego antes de que se extendiera a otras unidades.

El incidente involucró a una camioneta Chevrolet Uplander modelo 2006, la cual se encontraba estacionada momentos antes del siniestro. Al momento del reporte, la persona propietaria no se hallaba en el lugar, ya que había acudido a recibir atención médica.

De acuerdo con la información recabada, algunos residentes del sector detectaron humo que salía del vehículo y comenzaron a realizar acciones iniciales para contener las llamas mientras solicitaban apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron posteriormente al sitio para reforzar las labores de sofocación, enfriar la unidad y asegurar el área a fin de evitar riesgos adicionales.

Las maniobras conjuntas permitieron extinguir el incendio sin que se reportaran personas lesionadas, aunque el vehículo presentó daños materiales considerables a consecuencia del fuego.

Se informó que el propietario se encontraba en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al momento de los hechos, por lo que no presenció el inicio del siniestro.

Las autoridades realizaron la verificación correspondiente en el lugar para descartar peligros y mantener condiciones seguras en la zona, en tanto se determinan las causas que originaron el incendio.