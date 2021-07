Yui Ohashi da a Japón el primer oro en Tokio 2020

TOKYO.- Yui Ohashi le ha dado a Japón su primera medalla de oro en natación en el Centro Acuático de Tokio.

Con una pierna deslumbrante en braza, Ohashi saltó a la victoria en el combinado individual femenino de 400 metros, tocando primero en 4 minutos, 32.08 segundos.

Su actuación compensó la decepción de la noche anterior, cuando el favorito de la medalla de oro, Daiya Seto, no avanzó a la final del combinado individual de 400 hombres.

Estados Unidos siguió acumulando medallas, Emma Weyant se llevó la plata y Hali Flickinger el bronce. Los estadounidenses han ganado cinco de las nueve posibles medallas de las tres primeras finales de natación, incluida una de oro de Chase Kalisz en el combinado individual de 400 hombres.

