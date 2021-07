Se lleva EU primer oro en natación

TOJIO.- La natación sigue siendo del dominio estadounidense. En la primera prueba del segundo día, el nadador Chase Kalisz obtuvo el oro en la prueba de los 400 metros combinados varonil, seguido por su compatriota Jay Litherland se quedó con la plata.

En la prueba, Kalisz dominó en el cierre en la modalidad de dorso y pecho para tomar la ventaja definitiva sobre sus rivales Leon Marchand y Alberto Razzetti, quienes se fueron desvaneciendo durante la competencia.

GOLD FOR TEAM USA 🥇@chasekalisz and @j_litherland go 1-2 in the men's 400m IM! #TokyoOlympics

📺 NBC

💻 https://t.co/5UYl3veBXr

📱 NBC Sports App pic.twitter.com/MIK1RnH3OI

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 25, 2021