“Yo Ya Soy Juez”… Dice Jesús “Chuy” Domínguez

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente cálido, de charla directa y con la frontera como telón de fondo permanente, el juez municipal de Laredo, Texas, Jesús “Chuy” Domínguez, se sentó a la mesa de Café con Llamas para hablar de su vida, su trayectoria legal y las razones que lo llevan a buscar un espacio en la Corte de Distrito 111.

“Lo más importante es que yo ya soy juez”, explicó Domínguez al dejar en claro que, de llegar a la Corte de Distrito 111, no tendría que aprender desde cero, ya que su experiencia como juez municipal respalda su aspiración y le permite asumir el cargo con conocimiento pleno del sistema judicial.

Durante la conversación, Domínguez hizo un recuento personal de su carrera legal iniciada en los años noventa, marcada por sacrificios, aprendizajes y retos que lo condujeron a su papel actual.

“Nunca pensé que estaría frente a la sociedad como juez”, dijo, subrayando que su desarrollo profesional ha estado guiado por la convicción de representar con dignidad a la comunidad.

Explicó que una de las principales enseñanzas de su labor judicial es entender que las personas necesitan ser escuchadas y buscan cierre en sus casos, razón por la cual aspira a llevar ese enfoque humano a la Corte de Distrito 111.

“Quiero dar oportunidad a todas las personas de contar su historia y avanzar sus casos con dignidad”, afirmó.

Domínguez resaltó además que esta corte atiende asuntos relacionados con salud mental, un tema que considera prioritario.

Relató que ha tomado capacitaciones y participado en seminarios especializados, y adelantó que impulsará iniciativas para fortalecer esta área en caso de ser electo.

El juez municipal reiteró que su visión es mantener una corte abierta a la comunidad, con facilidades reales para resolver situaciones pendientes con la justicia, en la misma línea de trabajo que ha seguido hasta ahora.

Añadió que una de sus prioridades será impulsar los trámites electrónicos para mejorar y agilizar los servicios.

Finalmente, Domínguez subrayó que conocer bien la frontera y provenir de una familia mexicana representa una ventaja clara.

“Como hispano tengo muchas oportunidades porque hablo español y porque me muevo con comodidad dentro de las dos culturas”, expresó, al tiempo que reconoció la importancia de valorar la ciudadanía y el compromiso cívico.