Ofrece la UAT nuevas licenciaturas e ingenierías en línea

Para el ciclo 2026-3 se impartirán las licenciaturas en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, Diseño Gráfico y Animación Digital, y Educación y Tecnologías Emergentes, así como las de Ingeniería en Energías Renovables, Ciencia de Datos, y en Sostenibilidad

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa fortaleciendo su oferta educativa y ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior al ofertar, para el ciclo escolar Otoño 2026-3, un total de seis programas de licenciatura e ingeniería en modalidad en línea, como parte de su estrategia institucional orientada a la innovación académica, la inclusión y la atención a las nuevas dinámicas de formación profesional.

Las opciones están diseñadas para brindar una formación integral, flexible y de calidad, permitiendo cursar estudios universitarios mediante plataformas digitales, sin descuidar el acompañamiento académico y los estándares educativos del nivel superior.

La oferta educativa en línea está conformada por: Ingeniería en Energías Renovables, a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe; Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, de la UAM Valle Hermoso; y la Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

También se ofrecen las carreras de: Licenciatura en Educación y Tecnologías Emergentes, a cargo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades; la Ingeniería en Ciencia de Datos, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias; así como la Ingeniería en Sostenibilidad, adscrita a la Facultad de Ingeniería Tampico, esta última de reciente creación.

Bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha consolidado una política académica orientada al crecimiento ordenado, la modernización educativa y la ampliación de la cobertura, impulsando esquemas de formación innovadores que responden a las necesidades actuales de la sociedad y del entorno productivo.

Como parte del proceso de admisión al ciclo Otoño 2026-3, las y los interesados deberán realizar su registro a través del portal aspirantes.uat.edu.mx. Para mayores informes pueden consultar las redes sociales de las respectivas sedes universitarias.