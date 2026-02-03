Destaca Nuevo Laredo como sede estatal de competencias de CONADE

Nuevo Laredo, Tam.- Familias provenientes de distintos municipios de Tamaulipas llegaron este fin de semana a Nuevo Laredo, ciudad sede de importantes competencias deportivas estatales, en un entorno de actividad, convivencia y dinamismo que reflejó el momento que atraviesa la ciudad, marcada por el crecimiento, la confianza y una agenda pública que hoy la coloca como punto de encuentro para el deporte y los negocios.

El Gobierno Municipal informó que, con motivo de competencias estatales rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, Nuevo Laredo registró una significativa actividad turística, derivada de la visita de atletas, entrenadores y familias provenientes de distintos municipios del estado, quienes además de participar en las competencias aprovecharon su estancia para disfrutar de la oferta gastronómica, comercial y recreativa que ofrece la ciudad.

Al respecto, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal señaló que estos eventos reflejan el momento que vive la ciudad y el rumbo que ha tomado en los últimos años.

“Nuevo Laredo vive una nueva era; hoy los ojos de otros municipios están puestos en nuestra ciudad porque hemos trabajado para construir una frontera ordenada, en paz y con oportunidades. Ya no solo nos ven como un punto estratégico para los negocios, sino como una ciudad atractiva para el deporte, la convivencia y el desarrollo”, afirmó.

La alcaldesa subrayó que la realización de eventos estatales es resultado del trabajo del Gobierno Municipal para generar condiciones de paz social, infraestructura y confianza, que permitan posicionar a Nuevo Laredo como sede de encuentros que fortalecen el tejido social y proyectan una imagen positiva a nivel estatal.

La ciudad albergó el Selectivo Estatal de Ajedrez, en el que participaron más de 63 ajedrecistas de 18 municipios del estado, quienes compitieron por su clasificación en un evento que se desarrolló en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, espacio que posterior a la competencia, fue disfrutado por los deportistas y sus familias.

De manera paralela, se llevó a cabo el Selectivo Estatal de Rodeo, con la participación de 33 jinetes de Ciudad Victoria y Tampico, disciplina que congregó a competidores y espectadores en una jornada que combinó deporte, tradición y convivencia familiar.

Además de su participación en las competencias, las familias visitantes aprovecharon su estancia para conocer y disfrutar de la oferta gastronómica, comercial y recreativa de la ciudad, lo que se tradujo en mayor movimiento en restaurantes, hoteles y espacios públicos durante el fin de semana.

Aunado a estas actividades deportivas que reunieron a decenas de familias tamaulipecas, el Gobierno Municipal llevó a cabo el “Tamal Fest”, un evento que reunió a decenas de familias para resaltar la comida tradicional de la región y que formó parte de este fin de semana lleno de actividades recreativas.

Con este tipo de actividades, Nuevo Laredo continúa consolidándose como una ciudad con capacidad para recibir eventos de alcance estatal, en un contexto de desarrollo económico, paz social y crecimiento sostenido.