Jorge Luis Miranda Niño formaliza su incorporación a MORENA

Ciudad Victoria, Tam.— Durante la Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional realizada el pasado domingo en el Centro de Convenciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, licenciado Jorge Luis Miranda Niño, formalizó públicamente su incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en un acto encabezado por la dirigente estatal del partido, Guadalupe Gómez Núñez.

En ese contexto, la dirigente estatal de MORENA en Tamaulipas, Guadalupe Gómez Núñez, invitó al licenciado Jorge Luis Miranda Niño a integrarse al presidium, donde también se encontraba la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, en su calidad de Consejera Estatal. Previamente, el abogado había permanecido en la primera fila, junto a otros cuadros políticos de la entidad. Su participación fue presentada como parte de la incorporación de perfiles con trayectoria profesional y arraigo social al proyecto político que encabeza el partido a nivel nacional

El evento reunió a militantes, simpatizantes y representantes de diversos sectores sociales que participaron en mesas de análisis y posicionamientos en torno a la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la vida democrática y el papel de la ciudadanía organizada frente a los retos políticos y sociales del país.

“Hoy me sumo a MORENA convencido de que la defensa de la soberanía nacional no es un discurso, sino una responsabilidad colectiva”, expresó Miranda Niño en entrevista. Añadió que su incorporación responde a una reflexión personal y profesional sobre el momento que vive el país: “Creo firmemente que solo un pueblo informado, organizado y consciente puede defender su independencia y garantizar un México libre, justo y soberano”.

Originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Miranda Niño cuenta con una trayectoria reconocida en el ámbito jurídico y actualmente preside la Barra de Abogados, desde donde ha impulsado acciones en favor del estado de derecho, la legalidad y el acceso a la justicia. Sobre su papel dentro del movimiento, señaló que su aportación estará centrada en su experiencia profesional. “Vengo a sumar desde el derecho, desde la organización social y desde el compromiso con la justicia social”, afirmó.

Cuestionado sobre el contexto político en Tamaulipas, el abogado subrayó la importancia de la participación ciudadana. “No se trata solo de partidos, se trata de que la sociedad participe, se informe y defienda sus derechos. Esa es la base de cualquier proyecto que aspire a transformar al país”, sostuvo.

La Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional forma parte de una serie de encuentros promovidos por MORENA en distintas entidades del país, con el objetivo de fortalecer el debate público y la organización social. La incorporación de Jorge Luis Miranda Niño se inscribe en este proceso de fortalecimiento político del partido en Tamaulipas, particularmente en un momento de definición de agendas y reorganización interna rumbo a los próximos escenarios políticos.

#JorgeLuisMirandaNiño #MORENA #SoberaníaNacional #DefensaDeLaSoberanía #CiudadVictoria #Tamaulipas #NuevoLaredo #PolíticaMexicana #MovimientosSociales #JusticiaSocial #Abogacía #ParticipaciónCiudadana #PuebloInformado #MéxicoSoberano