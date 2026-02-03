El Dólar
Seis ciudades de EU serán sedes del fútbol Los Ángeles 2028

Incluida Nueva York

Casey Wasserman, director ejecutivo del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, durante una reunión del COI previo a Juegos de Invierno en Milán, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Luca Bruno)
AP

MILÁN (AP) — Seis ciudades en Estados Unidos fueron nombradas como sedes del torneo de fútbol olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Los partidos de la fase de grupos se llevarán a cabo en Nueva York; Columbus, Ohio; Nashville, Tennessee; San Luis, Missouri; además de San Diego y San José en California, anunciaron el martes los organizadores de los próximos Juegos de Verano.

Reynold Hoover, director ejecutivo de LA 2028, indicó a los miembros del Comité Olímpico Internacional que los Juegos se jugarán en “estadios de la MLS de primer nivel ya existentes”.

El Rose Bowl en Pasadena fue previamente confirmado para albergar partidos de la fase de eliminación directa y la ronda de medallas.

