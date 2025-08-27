Willson Contreras es suspendido 6 juegos por berrinche en juego de Cardenales; prevé apelar

El pelotero lanzó un madero que accidentalmente golpeó al coach de bateo de los Cardenales, Brant Brown; además, arrojó goma de mascar al campo después de ser expulsado

El manager dominicano de los Cardenales de San Luis, Oliver Mármol, trata de alejar al pelotero venezolano Willson Contreras, quien discute con el umpire Derek Thomas en el encuentro del lunes 25 de agosto de 2025 (AP Foto/Jeff Roberson)

SAN LUIS.- El primera base de los Cardenales de San Luis Willson Contreras, ha sido suspendido por seis juegos y multado con una cantidad no revelada por su arrebato en el juego del lunes, un triunfo por 7-6 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Contreras ha informado a las Grandes Ligas que planea apelar la suspensión, lo que significa que ésta no entrará en vigor de inmediato. El venezolano estaba en la alineación para el juego del martes por la noche contra los Piratas.

El pelotero lanzó un madero que accidentalmente golpeó al coach de bateo de los Cardenales, Brant Brown. Además, arrojó goma de mascar al campo después de ser expulsado.

El mánager dominicano Oliver Mármol también fue expulsado durante una acalorada discusión con los umpires tras un tercer strike cantado en la séptima entrada.

Contreras expresó que no entendía por qué fue expulsado del juego. Comentó que discutió bolas y strikes con el umpire de home, Derek Thomas, pero no se refirió a un lanzamiento específico y no dijo nada irrespetuoso.

“Aparentemente, él escuchó algo (que pensó) que yo dije. Yo no dije eso”, manifestó Contreras.

El jefe de equipo, Jordan Baker, dijo a un reportero que Contreras y Mármol fueron expulsados por “decir cosas vulgares” a Thomas. Baker también mencionó que Contreras hizo contacto con el umpire de home.