Tras cinco semanas de continuos aumentos, el limón baja de precio

Nuevo Laredo, Tam.– En el ‘martes de mercado’, el limón bajó de precio al pasar de 50 a 45 pesos el kilogramo.

Con ello, se rompió la racha de cinco semanas al alza en este cítrico. Aún así sigue estando caro, pues a mediados del mes pasado costaba 30 pesos.

Sin embargo, el chile serrano se mantiene elevado, pues nuevamente se cotizó en 60 pesos el kilogramo, cuando hace tres semanas valía 28 pesos.

Por otra parte, el tomate bajó su precio a 12 pesos el kilo, la papa morena redujo su valor de 16 a 14 pesos el kilo, mientras que la papa blanca se mantiene en 54 pesos.

Otros costos, fueron: la cebolla que se encareció de 24 a 25 pesos el kilo, mientras que el aguacate sigue bajando de valor al pasar de 77 a 70 pesos el kilo y el chile jalapeño repitió en 22 pesos el kilo.

La papaya mantiene esta semana el precio de 47 pesos el kilo, mientras que la piña subió de 30 a 32 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas no baja en su costo, oscilando entre 89 y 103 pesos, según la marca de preferencia.