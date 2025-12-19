Vuelca camioneta con 14 pasajeros que viajaban a trámite de visa en Nuevo Laredo

Entre los pasajeros se encontraban varias mujeres y dos menores de edad; viajaban desde San Luis Potosí sobre la carretera MTY-NLD

El percance habría sido provocado por el conductor de un tráiler que presuntamente cerró el paso a la camioneta, obligándola a perder el control antes de darse a la fuga. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Lo que comenzó como un traslado rutinario hacia Nuevo Laredo terminó en una escena de emergencia sobre la autopista Monterrey–Nuevo Laredo, donde una camioneta que transportaba a un grupo de solicitantes de visa se volcó de manera violenta.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 190, cuando la unidad, con al menos 14 pasajeros originarios de San Luis Potosí, salió del camino y terminó volcada fuera de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el percance habría sido provocado por el conductor de un tráiler que presuntamente cerró el paso a la camioneta, obligándola a perder el control antes de darse a la fuga.

Entre los pasajeros se encontraban varias mujeres y dos menores de edad, quienes se dirigían al Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo para realizar trámites migratorios.

Paramédicos de Bomberos de Rescate atendieron al conductor de la unidad, un hombre de 40 años, quien presentó lesiones severas en cervicales, columna y coxis, además de referir pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores.

En el mismo accidente, una mujer identificada como Gloria, de 40 años, fue trasladada a un hospital con una hemorragia activa y posible fractura de cráneo, mientras que Elizabeth, de 38 años, sufrió una probable fractura en el brazo derecho.

A pesar de la magnitud del percance y de los cuantiosos daños en la camioneta, las autoridades confirmaron que los dos niños y el resto de los pasajeros resultaron con lesiones menores. Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.