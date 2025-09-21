Voy por la presidencia de la CANACAR: Ramiro Montemayor García

Nuevo Laredo, Tam.- Al tiempo de anunciar que va por la presidencia de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), para el período 2026-2027, Ramiro Montemayor García enfatizó que no fallará a la confianza depositada en su persona, por parte de transportistas que le han refrendado todo el respaldo en este nuevo reto.

“Vamos por una Cámara que cambie a un Consejo Ejecutivo Nacional de Administración, como lo dicen nuestros estatutos, ya no seremos administrador único, no habrá presidencialismo. Tomaremos todas las fortalezas de la presidencia actual y corregiré las áreas de oportunidad detectadas durante el tiempo que he participado”, señaló con contundencia Ramiro Montemayor.

En el marco de una reunión con transportistas de distintas partes del país, el candidato a dirigir los destinos de la CANACAR, compartió que su frase de campaña será “Construyendo el camino correcto con compromiso”, basado en su amplia experiencia dentro de este gremio.

“He participado 30 años como administrador en Transporte MONRO, he participado 8 años frente a la tesorería general de central de servicios de carga de Nuevo Laredo, he participado 2 años como tesorero general de CANACAR período 2023-2025 y 8 meses como vicepresidente general de CANACAR periodo 2025-2026, lo cual me ha dado la experiencia y sensibilidad. Por tanto, me he permitido platicar en el seno de mi familia el interés de participar por la presidencia de CANACAR para el periodo 2026-2027”, externó Montemayor García.

“He tenido la afirmativa en mi familia. Por ello quiero comunicarles que es para mí relevante mencionar que, con el apoyo de ustedes voy por la presidencia de CANACAR periodo 2026-2027, con toda esta experiencia acumulada a lo largo de mi vida y el consenso de mi familia, es que me presento ante usted para agradecerles su confianza”, patentizó.

“Tengo el conocimiento del estado actual de la administración de la Cámara, por tanto haré la reingeniería necesaria y consolidación para buscar el fortalecimiento del gremio transportista”, aseguró.

Ante transportistas del país, Ramiro Montemayor García presentó sus Ejes de acción:

Iré por la Seguridad en la República Mexicana, en sus carreteras y caminos para lo cual, explotaremos al máximo los canales actuales de comunicación con las autoridades SICT y SSC.

Iré por la Certificación financiera

Iré por la Dignificación de los operadoras y operadores.

Constituiremos la Universidad del transporte Canacar.

Iré por la renovación tecnológica de los sistemas CANACAR para dar servicio y acceso de todos los socios y todas las delegaciones.

“Los anteriores, amigas y amigos, serán los Ejes de mi gestión como presidente, además de siempre escuchar de ustedes las necesidades y sugerencias que podamos mejorar y aplicar en el transporte”, concluyó.