Viven los Fernández un día de fiesta

CIUDAD DE MÉXICO.-Con su esencia, sus enseñanzas, su música y sus buenos ejemplos, Vicente Fernández sigue presente entre su familia, quien ayer lo celebró con una misa, música de mariachi y un evento charro en su rancho Los Tres Potrillos, donde descansan sus restos.

No era para menos, pues ‘El Charro de Huentitán’ cumpliría 82 años y su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como ‘Cuquita’, encabezó los festejos.

‘Es día de fiesta. Hoy (ayer) me levanté y le dije, ‘felicidades, aquí estás presente, nunca te irás de mi lado y nadie va a ocupar tu lugar, Vicente.’

‘Estos dos meses se me han pasado con tristeza, pero sé que ya pasó y no tiene remedio. Sé que debo salir adelante con la fortaleza que él me enseñó cuando tenía que salir a trabajar y yo quedarme al frente de la familia’, expresó la viuda de Chente ayer, previo al inicio del ritual religioso que se realizó junto a la tumba de su amado.

En la homilía estuvieron presentes alrededor de 100 fans, pues se les estuvo permitiendo la entrada a la finca para que visitaran la tumba del famoso.

Entre los familiares de Vicente Fernández estuvieron sus hijos Alejandra, Gerardo, Vicente Jr., su novia Mariana González, hijos y nietos.

Pero los ausentes fueron ‘El Potrillo’ y los hijos de éste, solo su primogénito, Alex, llegó al final del evento con su esposa, Alexia, aunque no se bajaron del coche, sólo estuvieron unos segundos y se retiraron.

La sepultura del cantante se encuentra en el jardín principal del rancho, justo frente a la residencia de la familia.

En ese espacio fue colocada desde el viernes una escultura que mide 3.64 metros de altura y 4 toneladas de peso, hecha en bronce a la cera perdida por el escultor Sergio Garval.

Sin embargo ésta se moverá, según dijo Vicente Jr., pues estará en el pasillo de la entrada al rancho.

Un nuevo cuadro en gran formato, con el retrato de Chente, hecho en Swarovski por el artista colombiano Mauricio Benítez, conocido como Mr. Bling, también es parte de la decoración del espacio donde descansan los restos de Chente.

Esta obra fue donada e instalada en el rancho recientemente.

El campeonato charro se realizó ayer en el lienzo de la finca, antes de la misa.