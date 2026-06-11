Deslumbra inauguración del Mundial con Shakira, Maná y Belinda

La ceremonia reunió a figuras internacionales y celebró la diversidad cultural antes del duelo entre México y Sudáfrica

Shakira actua durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Shakira actua durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial 2026 estuvo llena de estrellas internacionales en el Estadio Ciudad de México el jueves. Shakira, Maná, Andrea Bocelli y una participación sorpresa de Salma Hayek dejaron a los fans extasiados y listos para el partido entre México y Sudáfrica.

Shakira interpretó “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial 2026, con Burna Boy. La estrella colombiana se fijó en la mente de todos con “Waka Waka (This Is Africa)” en la Copa Mundial de 2010 en Sudáfrica y busca conseguir el mismo efecto con “Dai Dai”.

“Siento que una buena canción del Mundial definitivamente necesita ritmo. Tiene que ser rítmica. Tiene que hacer que la gente quiera bailar. Y también tiene que ser un himno. Tiene que hacer que la gente quiera cantar al unísono, cantar en voz alta a todo pulmón. También tiene ese tipo de energía”, dijo Shakira a The Associated Press. “Eso es imprescindible”.

La estrella colombiana tiene un récord de participaciones en Copas Mundiales, incluyendo la de Alemania 2006, cuando interpretó “Hips Don’t Lie” en la final; Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” en la apertura y el cierre; Brasil 2014 cuando cantó “La La La” con Carlinhos Brown en la final, y ahora la ceremonia de inauguración de 2026.

Además, se presentará en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial el 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey con Madonna y BTS.

Una bienvenida para todos

Lila Downs dio la bienvenida a los fans y jugadores en español, inglés y las lenguas indígenas mixteco y náhuatl.

“Gente del mundo, bienvenidos a México”, dijo en inglés Downs, quien lució un huipil indígena blanco con borde lila. “México los recibe con sonrisas desde nuestro corazón, somos una nación de diversidad, herencia y orgullo de tierras ancestrales donde el movimiento y el espíritu ritual resisten”.

Downs, quien es cantautora, nació en Tlaxiaco, Oaxaca; su madre es indígena mixteca y su padre era estadounidense de origen escocés. Pero su corazón es verde, blanco y rojo cuando se trata del balón.

“Es un gran honor para mí representar mi hermoso y diverso país”, señaló Downs en entrevista con AP. “Claro que le voy al equipo de México ¡Viva México!”.

Maná fue coreado por miles

Maná electrizó al estadio con “Oye mi amor” rodeados por bailarines prehispánicos que movían penachos al ritmo del rock mientras decenas de miles de fans coreaban.

La banda fundada en 1986 por Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros ha vendido más de 40 millones de álbumes, incluyendo “¿Dónde jugarán los niños?”, el disco de 1992 que incluye “Oye mi amor”.

Poco antes de su presentación, anunciaron que estarán de gira por estadios de Latinoamérica, incluyendo paradas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

De Iztapalapa para el mundial

El grupo de cumbia mexicana Los Ángeles Azules interpretó con Belinda “Por Ella”, una de las canciones más bailables del “Official FIFA World Cup 2026 Album”. El miércoles también participaron con Belinda en el concierto oficial de Cuenta Regresiva del Mundial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La banda fundada en 1976 por los hermanos Mejía Avante es originaria de la alcaldía (distrito) Iztapalapa, una zona de clase trabajadora de la capital mexicana, por eso su grito de batalla es “¡De Iztapalapa para el mundo!”. Se han presentado en festivales como Vive Latino y Coachella.

J Balvin tuvo una presentación muy dinámica; comenzó conduciendo un auto de cartón con “Qué calor”, después fue acompañado por Ryan Castro en “Una a la vez” y luego terminó con “I Like It”, uno de sus éxitos originalmente lanzado con Cardi B y Bad Bunny.

El astro colombiano del reggaetón tiene experiencia en escenarios de clase mundial. En 2020 participó en el medio tiempo del Super Bowl como invitado de Shakira y Jennifer Lopez.

Danny Ocean interpretó en vivo “Partidazo”, su colaboración para el “Official FIFA World Cup 2026 Album”. Ocean estaba rodeado por bailarinas que llevaban una versión moderna de los vestidos tradicionales del estado mexicano de Jalisco, modificados para tener sudaderas de capucha en la parte superior.

Incluso se pudieron ver dos Labubus (pequeños muñecos) con camisetas de fútbol después de la presentación de Los Ángeles Azules y Belinda. Un Labubu café llevaba un jersey con el número 10 y la leyenda “The Monsters” (Los monstruos); el otro llevaba una camiseta con el logotipo de la Copa Mundial 2026.

Poder de Hollywood en la ceremonia

La actriz y productora Salma Hayek, de filmes como “Frida” y “Desperado”, es famosa por ser una fan del fútbol y tuvo un breve discurso de bienvenida durante el primer desfile protocolar de una Copa Mundial en el que se pudieron ver las 48 banderas de los países participantes.

“Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos”, dijo Hayek, quien es originaria del estado mexicano de Veracruz. “¡Que viva México y que viva el Fútbol!”.

Hayek está casada con François-Henri Pinault, cuya familia es propietaria de un equipo de Ligue 1, y ha sido designada embajadora de la Copa Mundial 2026.

Opera y K-pop unidos

El tenor italiano Andrea Bocelli y la estrella surcoreana EJAE interpretaron “DNA”, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el DJ y productor David Guetta en el desfile de banderas.

Bocelli viene de presentarse en abril ante más de 130.000 fans en el Zócalo de la Ciudad de México. EJAE es famosa por ser la voz del personaje Rumi en la película “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”) y por ser una de las compositoras de la canción “Golden”, galardonada con el Oscar, de la película animada.

Los himnos nacionales de Sudáfrica y México

Tyla y Alejandro Fernández fueron los artistas designados para interpretar los himnos de Sudáfrica y México, respectivamente, antes del partido de arranque.

Tyla ganó el primer Grammy a mejor interpretación de música africana en 2024 y al hacerlo se convirtió en la artista africana más joven en ganar un Grammy.

La vida de Fernández ha estado dedicada a la música regional mexicana. El llamado “Potrillo” es el hijo del fallecido astro Vicente Fernandez y sus hijos Camila y Alex tienen sus propias carreras en el género. En el “Official FIFA World Cup 2026 Album”, Fernández interpreta “Mi México lindo”.