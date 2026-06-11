Anuncia Trump cancelación de nuevos ataques y busca acuerdo con Irán

El presidente estadounidense afirmó que las negociaciones avanzan pese a la persistente tensión por el programa nuclear

Un pequeño bote pasa frente a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el jueves 11 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Un pequeño bote pasa frente a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el jueves 11 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que ha cancelado nuevos ataques militares contra Irán, sugiriendo que se han logrado avances en las conversaciones para poner fin a la guerra, apenas horas después que amenazara con intensificar el conflicto tomando el control de la industria petrolera iraní.

En las últimas semanas, Trump ha afirmado en múltiples ocasiones que las partes en guerra estaban a punto de alcanzar un acuerdo, sin que nada se concretara. De momento, ni las autoridades de Irán, al que Estados Unidos e Israel atacaron conjuntamente el 28 de febrero, ni los mediadores que participan en las negociaciones han hecho comentarios.

Trump inició un evento en la Oficina Oval el jueves por la tarde diciendo: “Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán”. Ofreció pocos detalles, salvo que espera que un acuerdo para extender el alto el fuego se finalice “en los próximos días”.

Extender los términos del alto el fuego da a los líderes estadounidenses más tiempo para negociar sobre el programa nuclear de Irán, la principal razón que Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu utilizaron para justificar el inicio de la guerra.

El anuncio se produjo luego que dos días de ataques entre Estados Unidos e Irán acercaran a Oriente Medio a la reanudación de una guerra a gran escala.

La mañana del jueves, Trump había amenazado con una mayor escalada, publicando en redes sociales que Estados Unidos golpeará a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE” y que “asumirá el control total” de sus industrias de petróleo y gas.

Unas horas después, el mandatario publicó en redes sociales que varios de los puntos importantes bajo discusión “han sido llevados al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobados”. También escribió que las “conversaciones y los puntos finales han sido, tanto en concepto como en gran detalle”, aprobados por Estados Unidos, Israel y otros aliados regionales.

Las negociaciones se han estancado por el programa nuclear de Irán, que Estados Unidos e Israel temen que pueda conducir a la construcción de un arma atómica, pero que, según Teherán, es para fines pacíficos. Otro punto importante de discordia es el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para transportar petróleo y gas natural.

Trump vuelve a pasar rápidamente de amenazas a negociar

El rápido giro que Trump dio el jueves, de amenazas sombrías a promover negociaciones de paz, volvió a subrayar su enfoque pendular sobre la guerra. Sugirió el lunes que un acuerdo para poner fin al conflicto podría alcanzarse en cuestión de días.

Luego, los ataques de ida y vuelta sacudieron Oriente Medio esta semana. La primera fueron ataques entre Irán e Israel, seguidos por las dos rondas de fuego entre Estados Unidos y Teherán, dirigidos a países con tropas estadounidenses. Los ataques estadounidenses comenzaron después que Trump culpó a Irán de derribar un helicóptero de ataque estadounidense cerca del estrecho de Ormuz. Ambos pilotos fueron rescatados sanos y salvos.

El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado el jueves que los ataques estadounidenses habían “hecho que el alto el fuego… carezca de sentido”, sin decir que lo estuviera abandonando.

Luego que Trump amenazara el jueves con que vendrían más ataques, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, respondió en redes sociales que “estrategias equivocadas y decisiones impulsivas” causarán estragos en los mercados energéticos y “crearán un atolladero interminable en el que quedarán atrapados durante años”.

No era la primera vez que Trump amenazaba con una escalada antes de dar otra oportunidad a las negociaciones. En abril, advirtió a Irán que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás” si no aceptaba sus condiciones, antes de extender un alto el fuego.

Trump amenazó con apoderarse de la principal terminal petrolera de Irán

La interrupción durante meses por parte de Irán del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz ha restringido los suministros energéticos mundiales, ha impulsado al alza los precios del combustible y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de la región.

Trump había amenazado el jueves con apoderarse de la isla de Jarg, el corazón palpitante de la industria petrolera de Irán, por donde pasa el 90% de sus exportaciones.

Pero el propio mandatario pronto expresó dudas sobre tomar el control de la terminal petrolera, al decir en una entrevista con Fox News: “No sé si Estados Unidos tiene el valor para ello, para ser honesto”.

“No quiero tener tropas en el lugar”, dijo Trump. “Pero si quisiera, podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar el control del lugar”.

Persisten tensiones por programa nuclear de Irán y estrecho de Ormuz

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo en una publicación en redes sociales que Estados Unidos extraerá fondos de cuentas iraníes congeladas para compensar los costos de los daños a los aliados estadounidenses y cualquier peaje que Irán imponga a los barcos para transitar el estrecho de Ormuz.

Más allá del estancamiento sobre el estrecho, ambas partes también siguen enfrentadas por el programa nuclear de Irán. Teherán insiste en que sus esfuerzos nucleares son pacíficos. Estados Unidos e Israel temen que la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán pueda usarse para construir un arma atómica.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe terminar los combates en Líbano entre su aliado Hezbollah e Israel. Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece decidido a perseguir su objetivo de destruir al grupo político-paramilitar.

Estudiante iraní dice que la esperanza se desvanece al tiempo que ataques se intensifican

Un estudiante de 25 años en el norte de Irán dice que los iraníes temen el “caos” en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y la multiplicación de crisis en casa.

El estudiante, que vive en la ciudad de Babol, dijo que muchos iraníes tienen dificultades para pagar los comestibles ante las pérdidas masivas de empleos y la inflación de alimentos que ha alcanzado tres dígitos. El estudiante habló bajo condición de anonimato por temores de seguridad.

“Todo está saliendo mal y no hay esperanza entre la gente”, agregó.

El estudiante habló por primera vez con The Associated Press antes de la guerra, cuando participó en protestas generalizadas contra el gobierno. Ahora dice que su principal preocupación es que Irán “mantenga la integridad territorial y la disuasión” frente a los ataques de Estados Unidos e Israel.

EEUU dispara contra otra embarcación mercante que intenta burlar bloqueo

El Comando Central del ejército de Estados Unidos detalló el jueves que atacó un petrolero con bandera de Guinea-Bissau que intentaba evadir el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes. Señaló que el M/T Jalveer transportaba petróleo iraní cuando fue inutilizado a última hora del miércoles después que su tripulación no cumplió con las órdenes de Estados Unidos.

Es la novena embarcación mercante que el ejército de Estados Unidos asegura que ha inutilizado para hacer cumplir el bloqueo.

Tres marinos indios murieron cuando fuerzas estadounidenses atacaron el martes al M/T Settebello, con bandera de Palaos, dijo el jueves en X el ministro indio que supervisa puertos y transporte marítimo.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos señaló que fuerzas estadounidenses emitieron advertencias antes de disparar contra el barco, al que acusó de intentar evadir el bloqueo.

El líder de la Organización Marítima Internacional, una agencia de Naciones Unidas, condenó el ataque.