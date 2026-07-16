Ordena Trump mantener detenciones vehiculares del ICE pese a polémica

Angeliki Cintron, izquierda, y Saidi Moseley colocan un aviso sobre una próxima concentración en respuesta a los recientes asesinatos perpetrados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el miércoles 15 de julio de 2026, en Biddeford, Maine. (AP Foto/Robert F. Bukaty)

Angeliki Cintron, izquierda, y Saidi Moseley colocan un aviso sobre una próxima concentración en respuesta a los recientes asesinatos perpetrados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el miércoles 15 de julio de 2026, en Biddeford, Maine. (AP Foto/Robert F. Bukaty)

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump quiere que el ICE siga deteniendo vehículos, y expresó su rechazo el miércoles a los planes dados a conocer el día anterior de suspender la mayoría de las paradas de tránsito luego de otra serie de incidentes letales.

No está claro si el ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) revertirá rápidamente el rumbo y reanudará la mayoría de las detenciones, que han sido una herramienta clave en la ofensiva de Trump para controlar la inmigración.

Poner fin a esas paradas, escribió Trump , sería “hacerle el juego a los delincuentes”.

“No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡La parada de tránsito!”, escribió Trump el miércoles en su red Truth Social.

Horas después de que el mandatario diera a conocer su postura, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, emitió su propia declaración, diciendo que las personas que están ilegalmente en el país serían “arrestadas y deportadas dondequiera que se encuentren”. Aunque Mullin no dijo directamente si se les permitirá a los agentes del ICE realizar detenciones en el tránsito, más tarde indicó en un comunicado que él y Trump “están en la misma sintonía” , y que quieren que los agentes del ICE “tengan todas las opciones disponibles para mantenerlos a salvo mientras que a la vez ejecutan nuestra misión”.

Las tácticas del ICE para el control migratorio están siendo objeto de renovadas críticas, luego de que tres personas murieron durante encuentros con agentes federales en el lapso de una semana. En Florida el martes, un hombre de 28 años murió después de que fue atropellado por un camión de carga mientras huía de agentes de inmigración y otros agentes federales, indicaron las autoridades.

Antes de eso, dos automovilistas fueron baleados y muertos por agentes del ICE, uno en Texas la semana pasada y otro en Maine el lunes.

Cambio de política para las detenciones del ICE en el tránsito

Después de la muerte en Maine, funcionarios del gobierno de Trump dijeron a los agentes del ICE que suspendieran la mayoría de las detenciones de vehículos, indicaron el martes personas familiarizadas con la decisión.

Es una narrativa que se ha repetido una y otra vez desde que el gobierno de Trump inició su batida migratoria: agentes federales han confrontado a conductores y luego han disparado, diciendo que los vehículos de los conductores representaban un peligro. Eso a pesar de décadas de advertencias de expertos de que disparar contra autos en movimiento presenta un peligro en sí mismo y casi siempre debe evitarse.

Ha habido al menos 10 muertes relacionadas con encuentros con agentes de inmigración desde que Trump lanzó su campaña de deportación. Cuando menos cuatro de esas muertes involucraron a personas en vehículos, una tendencia tan preocupante que la senadora republicana Susan Collins instó a los líderes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “a cesar todas las detenciones no urgentes de vehículos”.

Dos tiroteos en una semana, dijo ella el miércoles, “plantean interrogantes muy serias” y justifican una pausa en ese enfoque por el momento.

El ICE ha estado bajo presión para aumentar las cifras de arrestos y deportaciones. Dice que las personas que busca están quedándose cada vez más en sus casas, y a menudo culpa a defensores de los inmigrantes, los cuales les aconsejan permanecer en sus hogares a menos que el ICE presente una orden firmada por un juez independiente.

Los agentes del ICE dicen que eso significa que se ven obligados a encontrar otras formas de realizar arrestos.

DHS dice que colombiano abatido en Maine llegó ilegalmente a EE.UU.

Se planean más protestas después de que cientos de personas se reunieron el martes para recordar a Johan Sebastián Durán Guerrero, el colombiano de 25 años que fue baleado en su auto el lunes.

Karolina Rojas, su pareja y la madre de su hija pequeña, compartió una foto en Instagram de los tres abrazándose y sonriendo.

Durán Guerrero ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023, a través de la frontera sur, indicó el DHS el miércoles. Grupos activistas señalaron que, cuando fue asesinado, ya contaba con autorización para laborar en el país.

El senador independiente Angus King indicó que el secretario de Seguridad Nacional le dijo el lunes que los agentes del ICE estaban en Biddeford para ejecutar una orden de arresto, pero que no era para la persona que fue baleada.

Cuando el ICE intentó detener un vehículo conducido por alguien que salió de una casa bajo vigilancia, el “vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, agregó el DHS.

En su comunicado del miércoles, el departamento indicó que Guerrero fue liberado en Estados Unidos después de cruzar la frontera.

El DHS no respondió preguntas sobre el agente que le disparó.

En las fotos era posible ver agujeros de bala en el parabrisas del auto de Durán Guerrero, pero los agentes involucrados no tenían cámaras corporales, lo que genera muchas interrogantes.

Policía estatal de Texas investigará incidente en Houston

El gobernador de Texas y firme partidario de la ofensiva migratoria de Trump, el republicano Greg Abbott, dijo el miércoles que la principal unidad de policial del estado será la responsable de investigar la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston.

Otros tres pasajeros que viajaban con Salgado Araujo en ese momento disputan la versión del DHS sobre el tiroteo del 7 de julio. El funeral público del mexicano Salgado Araujo está programado para el jueves en Houston.

Más de una semana después del incidente, nuevos registros judiciales muestran que el FBI investiga si se encontraron drogas en la camioneta, según una solicitud de orden de registro firmada por un juez federal el martes.

El agente especial del FBI David McNeilly indicó en una declaración jurada que dentro del vehículo vio cuatro bolsas de plástico que contenían una sustancia de color blanco que parecía ser metanfetamina. El DHS no ha hecho una declaración sobre la presencia de presuntos narcóticos como motivo para la detención del vehículo por parte de los agentes del ICE. El FBI remitió todas las preguntas sobre la orden de registro a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas, la cual no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La ACLU de Texas, que brinda representación legal a la familia de Salgado Araujo, dijo que el gobierno federal “carece de credibilidad” para investigarse a sí mismo.

Tiroteo en Maine atraen la atención hacia el ICE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el tiroteo de Durán Guerrero en Maine como un asesinato selectivo “ a manos del gobierno de Estados Unidos” .

En su publicación del miércoles en su red social, Trump le dijo al ICE que fuera “prudente, justo e inteligente, y que volviera a hacer su importantísimo trabajo”.

El zar fronterizo Tom Homan les dijo a los reporteros que la investigación debe seguir su curso, y que los agentes tendrán que rendir cuentas si se determina que actuaron de manera inapropiada o ilegal.

La gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, declaró que el ICE debería ser desmantelado como agencia federal si no es posible corregir sus fallas.

Mills, quien ya ha criticado al ICE previamente, dijo el miércoles que la agencia necesita cambios “antes de que más familias sean despojadas de un ser querido”.