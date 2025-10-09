Vive Nuevo Laredo velada inolvidable con ‘Polvo Enamorado’

Nuevo Laredo, Tam.- El público de Nuevo Laredo disfrutó de una noche memorable con la presentación de la obra “Polvo Enamorado”, puesta en escena en el Teatro Principal del Centro Cultural, como parte del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

Con una ovación de pie, las y los asistentes reconocieron el talento de los artistas tamaulipecos que, acompañados de música en vivo, ofrecieron un espectáculo lleno de emoción, arte y orgullo por nuestras raíces. La presentación contó con la participación de grandes voces tamaulipecas como Pepe Navarrete, Polo Rojas, Cynthia Sánchez, Héctor Gamaliel, Júpiter Bautista, Carmen Sarahi e Isabelle Govea.

De manera especial, destacó la participación de los cantantes neolaredenses Héctor Gamaliel y Carmen Sarahi, quienes llenaron de orgullo a su ciudad natal con interpretaciones que cautivaron al público y fueron recibidas con aplausos y admiración.

Las autoridades culturales expresaron su agradecimiento por la gran respuesta del público, destacando que este tipo de eventos fortalecen la identidad tamaulipeca y motivan a seguir impulsando el talento artístico del estado.

El XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano continúa esta semana con más actividades, espectáculos gratuitos y la participación de artistas de talla internacional, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la región.