Vive NLD ‘fin’ contrastante

NUEVO LAREDO, TAM.- El bajo flujo vehicular en algunas calles de Nuevo Laredo contrastaron ayer con las largas filas de autos en el Puente Internacional Juárez-Lincoln.

Desde muy temprano, se empezó a ‘llenar’ el cruce fronterizo, en un día en que se celebró la Independencia de Estados Unidos enmarcado por altos niveles en los casos de coronavirus.

Aprovechando el ‘puente’ laboral y pese a los reiterados llamados de las autoridades de ambos países, de quedarse en casa, cientos de paisanos pudieron internarse a territorio mexicano.

Otros, ante la instalación de un filtro sanitario en el Puente 2, no lograron el objetivo.

Un vocero de Banjército, que se ubica al interior del Centro de Internación Temporal de Vehículos (CITEV), señaló que el viernes se expidieron finalmente 494 permisos.

Comentó que ayer sábado, aproximadamente a las 12.00 del mediodía, habían expedido 210 permisos, esperando que al concluir la jornada se hubiesen tramitado cuando menos 400 de ellos. “Se han recibido infinidad de llamadas telefónicas de paisanos que fueron regresados al no cumplir con los requerimientos impuestos por las autoridades en el filtro sanitario, algunos de ellos porque no pudieron establecer que su viaje era esencial y no sólo para pasear, igualmente cuando viajaban más de dos personas en una sola unidad o viajaban acompañados de menores de edad”, señaló el vocero.

Hay que hacer hincapié, dijo, que no hay Programa Paisano de Verano, solamente se atienden a los paisanos por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y del 27 de junio al 3 de julio cruzaron por esta frontera mil 594 unidades automotrices procedentes de Estados Unidos.

Para concluir el vocero, ofreció cifras que permiten conocer la caída en cuanto a la cantidad de paisanos que han cruzado por este puerto fronterizo, mientras que en el periodo del primero de enero al 4 de julio del 2019 tramitaron su permiso 55 mil 864 vehículos, en el mismo periodo del presente año solamente se han expedido 25 mil 253 permisos.